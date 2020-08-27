MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Afganistan'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 100'e yükseldi
ABONE OL
27.08.2020 - 15:34 | | AA

Afganistan'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 100'e yükseldi

Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki Pervan vilayetinde aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükseldi.

Afganistan'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 100'e yükseldi

Afet Yönetimi için Devlet Bakanlığı Sözcüsü Ahmad Tamim Azimi, basına yaptığı açıklamada, dün sabah saatlerinde Pervan vilayetinde yaşanan sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısının 100'e çıktığını söyledi.

YARALI SAYISI 250 OLDU

Yaralı sayısının 250 olduğunu ifade eden Azimi, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Azimi, sel nedeniyle binin üzerinde evin tahrip olduğunu kaydetti.

Öte yandan Sözcü Azimi Kabil, Pancşir, Meydan Vardak, Nangarhar, Logar, Lagman, Nuristan, Paktika, Paktiya, Host ve Kapisa vilayetlerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen sel felaketinde 51 kişinin hayatını kaybettiğini vurguladı.

Çanakkale Biga'da otomobil denize düştüÇanakkale'nin Biga ilçesinde, el freninin çekilmediği öne sürülen otomobil denize düştü. Çevredeki bir kişi suya atlayarak, aracın içinde birinin olup olmadığını kontrol etti. Su alarak tamamen batan otomobil, vinçle denizden çıkarıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

28 Ağustos Bim aktüel kataloğu indirimleri! Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor 2020?

28 Ağustos Bim aktüel kataloğu indirimleri! Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor 2020?

Milyonlarca emekliye güzel haber! Bunu yapanın maaşı yükseliyor

Milyonlarca emekliye güzel haber! Bunu yapanın maaşı yükseliyor

İşte Karadeniz gazının ilk görüntüsü!

İşte Karadeniz gazının ilk görüntüsü!

Domates salçası nasıl yapılır? Evde salça yapımı

Domates salçası nasıl yapılır? Evde salça yapımı

Sıradaki Haber