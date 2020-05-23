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23.05.2020 - 11:05 | | AA

Afrika'da corona virüs vaka sayısı 100 bini aştı

Afrika'da yeni tip corona virüs vaka sayısı 100 bini geçti. En fazla vaka görülen bölgeler arasında başı 32 bin 329 hastayla Kuzey Afrika çekerken, Batı Afrika'da 27 bin 769, Güney Afrika'da 21 bin 678, Doğu Afrika'da 11 bin 426 ve Orta Afrika’da 10 bin 731 olarak kaydedildi.

Afrika'da corona virüs vaka sayısı 100 bini aştı

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) verilerine göre, kıta genelinde Covid-19 vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 871 artarak 103 bin 933’e çıktı.

Salgında ölenlerin sayısı 3 bin 183'e, iyileşenlerin sayısı ise 41 bin 473’e ulaştı.

En fazla vaka görülen bölgeler arasında başı 32 bin 329 hastayla Kuzey Afrika çekerken, Batı Afrika'da 27 bin 769, Güney Afrika'da 21 bin 678, Doğu Afrika'da 11 bin 426 ve Orta Afrika’da 10 bin 731 olarak kaydedildi.

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 707, Cezayir'de 582, Güney Afrika'da 397, Nijerya'da 221, Fas'ta 197, Kamerun'da 159, Sudan'da 137’ye yükseldi.

Vaka sayının en yüksek olduğu ülkeler, Güney Afrika (20 bin 125), Mısır (15 bin 786), Cezayir (7 bin 918), Fas (7 bin 332), Nijerya (7 bin 261) olarak sıralandı.

Kuzey Afrika'da Mısır, kıtanın güneyinde Güney Afrika, batıda Nijerya, Doğu Afrika'da Sudan ve Orta Afrika'da Kamerun, kendi bölgelerinde en fazla vakaya rastlanan ülkeler oldu.

Kıta genelindeki hastanelerde 59 bin 277 kişinin yeni tip koronavirüs tedavisi sürüyor.

Eritre, Morityus ve Seyşellerde aktif Covid-19 vakası kalmazken, Orta Afrika Cumhuriyeti, Eritre, Lesotho, Mozambik, Namibya, Ruanda, Seyşeller ve Uganda’da şu an kadar ölüm rapor edilmedi.

Pakistan'daki yolcu uçağının düşme anı kameraya böyle yansıdıPakistan'da yolcu ve mürettebatıyla gündüz saatlerinde düşen uçağın enkazı dünyayı şoka uğrattı, çok sayıda ceset ve yaralı enkazdan çıkarıldı. Lahor-Karaçi seferini yaptığı sırada düşen Pakistan Uluslararası Havayollarına ait uçakta 90 yolcu ve 8 kişilik mürettebat bulunduğu bildirildi. Uçakta ünlü bir modelin de olduğu yönünde bilgiler var. Uçağın düştüğü anlar ise bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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