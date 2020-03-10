Yunanistan sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken, Yunan polisi tarafÄ±ndan boÄŸazÄ±ndan vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Ahmed Ebu Emad ile ilgili AÄ°HMe yapÄ±lan baÅŸvuru kabul edildi. Halepli olduÄŸu belirtilen Ahmed Ebu Emad geÃ§tiÄŸimiz hafta Ä°psala yakÄ±nlarÄ±nda boÄŸazÄ±ndan vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ahmed Ebu EmadÄ±n cenazesi botla TÃ¼rkiyeye getirildi.Â

Ahmed Ebu Emadin ailesi avukatlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla AÄ°HMe baÅŸvurdu. AÄ°HM Ebu EmadÄ±n Yunan polisi tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili baÅŸvuruyu iÅŸleme aldÄ±. Emad ile birlikte isimleri aÃ§Ä±klanmayan bir mÃ¼lteci ailenin sÄ±nÄ±rdan geri itilmesiyle ilgili baÅŸvuru da iÅŸleme alÄ±ndÄ±.