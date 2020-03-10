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10.03.2020 - 20:09 | | AA

AÄ°HM Yunan polisinin öldürdüÄŸü ilk mültecinin dosyasÄ±nÄ± iÅŸleme aldÄ±

AÄ°HM, Yunan polisi tarafÄ±ndan vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼len ilk mÃ¼lteci olan Ahmed Ebu EmadÄ±n ailesi tarafÄ±ndan yapÄ±lan baÅŸvuruyu iÅŸleme alÄ±ndÄ±.Â

AÄ°HM Yunan polisinin öldürdüÄŸü ilk mültecinin dosyasÄ±nÄ± iÅŸleme aldÄ±

Yunanistan sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken, Yunan polisi tarafÄ±ndan boÄŸazÄ±ndan vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Ahmed Ebu Emad ile ilgili AÄ°HMe yapÄ±lan baÅŸvuru kabul edildi. Halepli olduÄŸu belirtilen Ahmed Ebu Emad geÃ§tiÄŸimiz hafta Ä°psala yakÄ±nlarÄ±nda boÄŸazÄ±ndan vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ahmed Ebu EmadÄ±n cenazesi botla TÃ¼rkiyeye getirildi.Â 

Ahmed Ebu Emadin ailesi avukatlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla AÄ°HMe baÅŸvurdu. AÄ°HM Ebu EmadÄ±n Yunan polisi tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili baÅŸvuruyu iÅŸleme aldÄ±. Emad ile birlikte isimleri aÃ§Ä±klanmayan bir mÃ¼lteci ailenin sÄ±nÄ±rdan geri itilmesiyle ilgili baÅŸvuru da iÅŸleme alÄ±ndÄ±.

Ä°talya'da koronavirüsten ölenlerin sayÄ±sÄ± 631 olduÄ°talya'da koronavirüs nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± bugün 168 kiÅŸi daha artarak 631'e yükseldi
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