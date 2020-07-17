Akar’dan Ermenistan çıkışı! ‘Boylarını aşan bir teşebbüs

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarını kınayarak, “Bu açtıkları kumpasın altında kalacak, bu kumpasta boğulacak ve yaptıkları işin hesabını mutlaka ödeyecekler” dedi.

Akar; Ermenistan’ın Azerbaycan ordusuna yönelik saldırılarının gündemde olduğu bir dönemde Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ramiz Tahirov ile beraberlerindeki heyeti Milli Savunma Bakanlığı’nda kabul etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal’ın da katıldığı görüşmenin başında bir konuşma yapan Akar, “Azerbaycan’ın Tovuz bölgesine gerçekleştirilen alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Azerbaycan Türkü’nün acısı bizim acımızdır. Orada yaşadığınız her türlü sıkıntının burada çok derin şekilde hissedildiğini de hepinizin bilmesini istiyorum” dedi.

“Azerbaycanlı gardaşlarımıza taziyelerimizi sunuyoruz” diyen Akar, şöyle devam etti:

“Kanlarının yerde bırakılmayacağına emin olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Yukarı Karabağ’ın hiçbir hukuki gerekçe ve meşruiyete dayanmadan işgalini kabul etmemizin mümkün olmadığını her platformda söyledik, söylemeye de devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın ilk andan itibaren ifade ettiği gibi, bu, gerçekten Ermenilerin boyunu aşan bir teşebbüstür. Biz de diyoruz ki; bu açtıkları kumpasın altında kalacak, bu kumpasta boğulacak ve yaptıkları işin hesabını mutlaka ödeyeceklerdir.

‘Yüreğimizde hissediyoruz’

Azerbaycanlı gardaşlarımıza yapılan her türlü saldırıya karşı bundan önce nasıl Azerbaycanlı gardaşlarımızla beraber olduysak bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Azerbaycanlı gardaşlarımızla bir ve beraberiz, acılarını yüreğimizde hissediyoruz, biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, TSK olarak ne yapmamız gerekiyorsa bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.”

Öte yandan Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmalar sürerken, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait İHA-SİHA’ların, Türkiye-Ermenistan sınır hattında uçuş gerçekleştirdiği aktarıldı. Azerbaycan medyası, TSK’nin Azerbaycan’a destek olmak amacıyla, Ermanistan sınırında F-16 savaş uçakları ile alçak uçuş gerçekleştirdiğini de ileri sürdü.

Bununla birlikte Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerin, dün sabah Tovuz ilindeki Azerbaycan mevzilerine saldırdığını duyurdu. Bakanlık, Ermenistan ordusunun Ağdam, Dondar Kuşçu ve Vahitli köylerini büyük çaplı silahlar, havan toplarıyla ateşe tuttuğunu bildirdi. Çatışmalarda bir Azeri askerin şehit olduğu, 20 kadar Ermenistan askerinin öldürüldüğü kaydedildi.

Dışişleri Bakanı görevden alındı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ çözüm süreci müzakerelerinde başarısız olmak ve 12 Temmuz’da sınırda çatışmalar başladığında görevini yeterli şekilde yürütememekle eleştirdiği Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov’u görevden aldı. Aliyev, Eğitim Bakanı Ceyhun Bayramov’u Dışişleri Bakanı olarak atadı. Dışişleri Bakanlığı görevine 2004’te atanan Memmedyarov, önceki gün bakanlar kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından eleştirilmişti. Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni bakan Bayramov’u, atanması nedeniyle tebrik etti.

Dört partiden ortak kınama

TBMM, Ermenistan’ın 12 Temmuz’dan itibaren Azerbaycan’ın Tovuz bölgesine gerçekleştirdiği saldırıyı ortak bir bildiriyle kınadı.

TBMM Genel Kurulu’nda Meclis Başkanvekili Sadi Bilgiç’in okuduğu bildiriye AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti imza attı. Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırıları için “kınıyoruz” denilen bildiride, “Ermenistan hatalı bir yoldadır. Azerbaycan toprağı Yukarı Karabağ ve çevresindeki bölgeleri yıllardan beri işgal altında tutan Ermenistan’ın bilinen saldırgan tutumuna yeni bir örnek teşkil eden bu saldırılar, Güney Kafkasya’da kalıcı barış ve istikrarın önündeki en büyük engeldir. Ermenistan’ın, hak ve hukuku hiçe sayan bu davranışı karşısında uluslararası toplumu gereken tepkiyi göstermeye davet ediyoruz. Türkiye, bundan sonra da tüm imkânlarıyla, toprak bütünlüğünü yeniden tesis etme çabalarında Azerbaycan’ın yanında yer almaya devam edecektir” ifadelerine yer verildi.