Akar’dan kritik ziyaret

Akar, ilk olarak Libya Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ile görüştü. Görüşmenin açılışında konuşan Akar, sözlerine 24 Aralık Libya Bağımsızlık Günü’nü kutladı ve “Siz burada ne kadar rahat, güçlü ve huzurlu olursanız biz de Türkiye’de kendimizi o kadar rahat ve huzurlu hissederiz” dedi.

Akar, beraberindeki komutanlar Kara Harp Okulu’nun mezuniyet törenine de katıldı. Mezun olan öğrencilerden dereceye girenler, Libya Savunma Bakanı Nemruş, Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Meşri, İçişleri Bakanı Başağa’nın yanı sıra Akar ve Güler tarafından tebrik edildi.