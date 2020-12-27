MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Akar’dan kritik ziyaret
ABONE OL
27.12.2020 - 07:00 |

Akar’dan kritik ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte Libya’ya gitti. Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El Meşri, Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş, İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüşen Akar ve komutanlar, daha sonra Libya Görev Grup Komutanlığını ziyaret edip, Mehmetçik ile de bir araya geldi.

Akar’dan kritik ziyaret

Akar, ilk olarak Libya Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ile görüştü. Görüşmenin açılışında konuşan Akar, sözlerine 24 Aralık Libya Bağımsızlık Günü’nü kutladı ve “Siz burada ne kadar rahat, güçlü ve huzurlu olursanız biz de Türkiye’de kendimizi o kadar rahat ve huzurlu hissederiz” dedi.

Akar, beraberindeki komutanlar Kara Harp Okulu’nun mezuniyet törenine de katıldı. Mezun olan öğrencilerden dereceye girenler, Libya Savunma Bakanı Nemruş, Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Meşri, İçişleri Bakanı Başağa’nın yanı sıra Akar ve Güler tarafından tebrik edildi.

 

Şişli’de dükkana dalan araç dehşeti yaşattıİstanbul Şişli'de geçtiğimiz günlerde yaşanan dehşet kaza anları kameralara saniye saniye yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... İstanbul'da büyük şok! Taksi durağına kılıçla saldırdı

Son dakika... İstanbul'da büyük şok! Taksi durağına kılıçla saldırdı

Emeklilere güzel haber! Mahkeme kabul etti...

Emeklilere güzel haber! Mahkeme kabul etti...

Sakarya'da aile faciası, baba ile kızı...

Sakarya'da aile faciası, baba ile kızı...

15 bin 118 vaka 253 can kaybı

15 bin 118 vaka 253 can kaybı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet