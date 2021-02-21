Alaska'da bir kadına tuvaletteyken ayı saldırdı

Alaskalı Shannon Stevens, eyaletin güneydoğu bölgesindeki kırsalda bulunan evinin dışındaki tuvalete oturunca poposunu ayı ısırdı.

The Associated Press'e konuşan Stevens "Oraya gittim, tuvalete oturdum ve ben oturur oturmaz bir şey anında popomu ısırdı. Bu olunca sıçradım ve çığlık attım" dedi.

Shannon'ın çığlığını kardeşi Erik Stevens duydu ve neler olduğunu anlamak için koştu. Erik şunları söyledi: "Klozet kapağını açtım ve orada, tam da klozet kapağı hizasında bir ayının suratı vardı, delikten bana doğru bakıyordu."

Erik ve Shannon, Erik'in Haines kasabasının yaklaşık 20 mil (32 km) kuzeybatısındaki yurt çadırında kalmak için kar arabasıyla bölgeye gelmişti.

Erik şöyle devam etti: "Kapağı hemen hızlıca kapattım. 'Aşağıda bir ayı var, buradan hemen çıkmalıyız' dedim. Sonra olabildiğince hızlı bir şekilde yurt çadırına koştuk."

Shannon, yarası için "Kanıyordu ama çok kötü değildi" ifadesini kullandı.

Geceyi yurt çadırında geçiren Erik ve Shannon, ertesi sabah dışarı çıktıklarında etrafa bakarken her yerde ayı izleri buldu ve hayvanın bölgeyi terk ettiğini anladı.

Shannon, kardaki pençe izleri için "Karda onları görebiliyordunuz, dış tuvaletin yan tarafına doğru gidiyordu" dedi.

Erik ve Shannon, ayının yapının altında bulunan arka kapıdaki bir açıklıktan dış tuvalete girdiğini düşündü. Shannon "Sanırım kışın küçük bir sığınak için o kadar da kötü değil" dedi.

Alaska Balık ve Av Hayvanları Yaban Hayatı Yönetimi Biyoloğu Carl Koch, pençe izlerinin fotoğrafları ve popo ısırma olayından iki gün sonra yarım mil (800 metre) ötede bir kara ayı görüldüğüne ilişkin rapordan yola çıkarak, sözkonusu olaydaki hayvanın kara ayı olabileceğini tahmin ediyor.

Koch, kış ve kış uykusu mevsimi olmasına rağmen yılın bu zamanında bile sürekli ayıların görüldüğüne dair ihbar aldıklarını söyledi. Geçen yıl, Haines çevresindeki ayı sorunları konusunda rekor bir yıldı. Koch, düşük miktarda somon tedariki ve pek de parlak geçmeyen bakka mevsiminin buna neden olabileceğini söyledi.

Ayrıca "Bir ayının ine gittiğinde yeterince yağ alamaması, bu yüzen daha sık veya daha erken dışarı çıkması da mümkün" dedi.

Koch, Shannon'ın ısırılmak yerine bir pençe darbesi almış olabileceği ihtimalini dile getirdi.

Koch "Birinin kışın tuvalette otururken poposunun pençelenmesi gibi bir olay düşünüldüğünde, bildiğim kadarıyla dünyada şimdiye kadar bunu yaşayan tek kişi Shannon Stevens olabilir" dedi.

Erik, bundan sonra ayı spreyi taşıyacağını söylerken, Shannon ise The Associated Press'e "oturmadan önce tuvalete bakma konusunda daha dikkatli olacağını" belirtti.

Kaynak: Independent Türkçe