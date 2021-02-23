MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Almanya, salgın nedeniyle Çekya ve Avusturya sınır kontrollerini savundu
ABONE OL
23.02.2021 - 20:41 | | AA

Almanya, salgın nedeniyle Çekya ve Avusturya sınır kontrollerini savundu

Almanya, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış türlerinin ülkede yayılmasını önlemek amacıyla Avusturya ile Çekya sınırlarında kontrol uygulamasının gerekli olduğunu belirtti.

Almanya, salgın nedeniyle Çekya ve Avusturya sınır kontrollerini savundu

 

Almanya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun, sınırlarda kontrol yapan Almanya'nın Birlik hukukuna aykırı davrandığı yönündeki eleştirisini reddederek, "Biz elbette Schengen kurallarına uyuyoruz. Bu kararı mutasyonlu virüsün oluşturduğu özel tehdit nedeniyle aldık." dedi. 

Roth, halkın Kovid-19'un mutasyonlu türlerine karşı korunmasının hükümetinin en öncelikli yükümlülüğü olduğunu ifade ederek, AB'deki başka ülkelerin de benzer önlemler aldığını hatırlattı. 

Almanya'nın, Avusturya ve Çekya sınırında bulunan Bavyera eyaleti hükümeti müsteşarı Florian Herrmann da söz konusu sınır kontrollerinin mutasyonlu virüs türlerinin ülkede yayılmasını önlemek amacıyla yapıldığını vurgulayarak, "Sınır kontrolleri orantısız değil." ifadesini kullandı. 

Hermann, bazılarının hala İngiltere ve Güney Afrika'da ortaya çıkan mutasyonlu virüs türlerinin Bavyera'da büyük zorluklara yol açtığını anlamadığını belirterek, yapılan incelemelerde Kovid-19'un mutasyona uğramış türlerinin Münih'te yayıldığının tespit edildiğini kaydetti. 

Alman basınındaki haberler göre, İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Çekya, Slovakya ve Avusturya'nın Tirol bölgesinden gelenlere 24 Şubat'a kadar geçerli olan sınırları kapatma kararını 3 Mart'a kadar uzatmak istiyor. 

Seehofer'in kararın uzatılmasından önce ilgili eyalet yönetimleriyle görüşeceği ifade edildi. 

Alman hükümeti, 14 Şubat'ta Çekya, Slovakya ve Avusturya'nın Tirol bölgesini "virüs mutasyona bölgesi" olarak sınıflandırarak bu bölgelerden gelenlere ülkeye girişi kısıtlamış ve sınırlarda kontroller yapmaya başlamıştı. 

Söz konusu bölgelerden sadece negatif PCR testi bulanan Alman vatandaşları, ülkede ikamet edenler, kamyon şoförleri ve sağlık çalışanları ülkeye girebiliyor. 

AB Komisyonu, Kovid-19 salgını nedeniyle sınırlarında sıkı kısıtlamalar uygulayan Almanya'nın da içinde bulunduğu 6 AB ülkesine mektup göndererek serbest dolaşımın engellenmemesi çağrısında bulunmuş ve bu ülkelerden açıklama istemişti.

    AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye tepkiAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik açıklamalarında CHP'yi eleştirerek "Politik tartışma yerine meselenin içine aileyi karıştırıyorlar, bu son derece saygısız, ahlaki olmayan bir yaklaşım." ifadelerini kullandı. Yunanistan ile görüşmelere ilişkin bilgi veren Çelik, "Türkiye Cumhuriyetini köşeye sıkıştırmak ya da zarar vermek için başkalarıyla kurduğunuz ittifakların, hiçbir işe yaramayacağını biz biliyoruz siz de biliyorsunuz. Sonuçta yapacağınız en sağlıklı şey, oturup Türkiye Cumhuriyeti ile kazan kazan temelinde bir anlaşmaya varmaktır." sözlerine yer verdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kahreden olayda kahreden detay ortaya çıktı

    Kahreden olayda kahreden detay ortaya çıktı

    Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Maaşları...

    Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Maaşları...

    Türkiye'de oran Avrupa ortalamasının üstünde

    Türkiye'de oran Avrupa ortalamasının üstünde

    Son dakika! 23 Şubat koronavirüs tablosu | Sağlık Bakanlığı güncel vaka sayısı ve ölü sayısında son durum nedir?

    Son dakika! 23 Şubat koronavirüs tablosu | Sağlık Bakanlığı güncel vaka sayısı ve ölü sayısında son durum nedir?

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet