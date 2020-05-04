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04.05.2020 - 18:23 | | AA

Almanya'da korkutan corona virüs iddiası! 1 milyon 800 bin kişi...

Gelen son dakika haberlerine göre; Almanya'da kaydedilen yeni tip corona virüs (covid-19) vaka sayısının gerçekte 1,8 milyon olabileceği ifade edildi.

Almanya'da korkutan corona virüs iddiası! 1 milyon 800 bin kişi...

 

Bonn Üniversitesinden Prof. Dr.Hendrick Streeck'in model hesaplama sistemiyle yürüttüğü araştırma sonucunda, bugüne kadar virüsün 1 milyon 800 bin kişiye bulaşmış olabileceği belirtildi.

Araştırma kapsamında, ülkede Kovid-19 vakalarının en çok görüldüğü yerlerden biri olan Heinsberg kentinin Gangelt beldesinde, 600 hane halkından yaklaşık 1000 kişiyle görüşüldü.

Buna göre, bugüne kadar bildirilmeyen vaka sayısı, bildirilen sayılardan çok daha fazla olduğu tespit edildi.

Prof. Dr. Hendrick Streeck, araştırmaya ilişkin, ''Burada dikkati çekmek istediğim konu, araştırma sonucuna göre yapılan bir tahmin.'' ifadesini kullandı.

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