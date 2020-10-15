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15.10.2020 - 09:09 | | AA

Almanya'da son 24 saatte 6 bin 638 koronavirüs vakası

Almanya'daki güncel verilere göre, son 24 saatte 6 bin 638 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) saptandı.

Almanya'da son 24 saatte 6 bin 638 koronavirüs vakası

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsünce (RKI) yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 6 bin 638 arttığı bildirildi

Bu rakam virüsün Almanya'da ortaya çıktığı günden itibaren en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti. 

Daha önceki en yüksek rakam 28 Mart'ta 6 bin 294 olarak belirlenmişti. 

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 33 kişinin öldüğü ifade edilen açıklamada, Almanya genelinde Kovid-19 vaka sayısının 341 bin 223'e ve virüs nedeniyle ölenlerin sayısının da 9 bin 710'a yükseldiği belirtildi. 

Açıklamada, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısının 284 bin 600 olduğu kaydedildi. 

Öte yandan Almanya'da Kovid-19 nedeniyle vefat eden Türklerin sayısının 237 olduğu öğrenildi.

 

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