Almanya’nın AB dönem başkanlığı şekilleniyor

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda iddialı bir program açıklayarak, Komisyon’un bu alana1 trilyon euro ayıracağı taahhüdünde bulunmuştu. Almanya da, bu bağlamda, AB dönem başkanlığı sırasında iklim değişikliğiyle mücadeleyi pekiştirecek kısa ve orta vadeli yatırımlara ağırlık verecekti.

Koronavirüs krizi nedeniyle Almanya, kısa vadeli çevre yatırımlarını ötelemeyi tercih ediyor. Buna karşılık orta ve uzun vadede çevre dostu, iklim değişikliğiyle mücadeleye olumlu katkıda bulunacak yatırımlara öncelik vermek istiyor. Uzun zamandan beri beklenen hidrojen enerjisi ve açık denizde rüzgar enerjisi çiftlikleri kurulmasına yönelik yatırımlar gibi. Emtia piyasalarında petrol ve doğalgaz fiyatlarının taban yaptığı bir dönemde maliyeti yüksek, kısa vadede getirisi düşük olan yatırımlar ise askıya alınacak.

Bu arada koronavirüs kriziyle birlikte, AB’nin sağlıkla ilgili stratejik konularda Çin’e bağımlılığı ortaya çıktı. Bu sorunu gidermek amacıyla kolları sıvayacak olan Almanya, AB’nin sağlık gereçleri, ilaç hammaddesi gibi alanlarda stratejik egemenliğini tekrar kazanmasına yönelik bir yatırım çerçevesi belirleyecek. Kovid-19 nedeniyle yaşanan küresel ekonomik krizden çıkış konusunda üye ülkeler arasında yaşanan görüş ayrılıklarının yanı sıra AB kurumları arasındaki çatlaklar da, Almanya’nın dönem başkanlığı gündeminde... Zira Berlin yönetimi, AB içerisindeki bölünmüşlüğü gidermek ve Birlik kurumlarını krizlere daha dayanıklı kılmak için bazı yapısal reformlar düşünüyor.

Gümrük Birliği fırsatı

Ayrıca ekonomik krizden çıkmak amacıyla AB’nin üçüncü ülkelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarını da canlandırmayı amaçlıyor. Bu noktada, 1995’te AB ile Türkiye arasında imzalanan Gümrük Birliği (GB) anlaşmasını güncellemek için yine önemli bir fırsat bulunuyor.

Avrupa Komisyonu yetkilileri, şartların yerine gelmesi ve AB Konseyi’nin kendilerine yetki vermesi durumunda Türkiye ile Gümrük Birliği anlaşmasını güncelleştirmeye hazır olduklarını dile getiriyor. Berlin de Türkiye’nin atacağı adım ve sergileyeceği tutuma göre kendi dönem başkanlığında bu adımı atabileceğinin sinyalini veriyor.

TÜSİAD’ın da üyesi olduğu AB İş Konseyi “BusinessEurope”, hafta içerisinde ekonomik krizden çıkış için AB kurumlarına gönderdiği 12 sayfalık yol haritasında, AB’ye, Gümrük Birliği anlaşmasını yenilemesi gerektiği yönünde çağrı yapıyor. AB’ye yakın kaynaklar, yabancı yatırımcı çekmek amacıyla Ankara’nın temel hak ve özgürlükler alanında atacağı adımların yanı sıra NATO ile AB üyesi ülkeler arasında gerilime neden olabilecek hamlelerden sakınılmasının GB anlaşmasının modernleştirilmesinde etkili olacağına dikkat çekiyor.

Almanya’nın dönem başkanlığı, Brüksel ile Ankara arasındaki ilişkilerde yaşanan soğukluğu gidermek için önemli bir fırsat.

Belçika’da patates kızartması can çekişiyor!

Belçika denildiğinde akıllara, sadece AB veya NATO gelmiyor. Midye ve patates kızartması da var elbette... Kovid-19 salgınıyla birlikte patates kızartması da krize girdi. Belçika Patates Üreticileri Birliği, restoran ve kızartma büfelerinin karantina sürecinde kapanmış olmasının, patates satışlarını olağanüstü düşürdüğünü açıklayarak, halkı biraz da mizah yoluyla yurttaşlık görevi olarak “iki kat patates yemeye” çağırdı. Birlik, turizmin sembolü, ülkenin ulusal kültürünün parçası olan, dışı kıtır içi hafif yumuşak, iki defada pişirilen patates kızarmasına ve elbette patatesine sahip çıkmaya davet ediyor.

Elif Key’den çocuklar için ‘Dersimiz Karantina’

Elif Key, New York’da yaşıyor. Türkiye’de bulunan 13 yaşındaki yeğeni Efe ile telefonda konuşarak,

35 günden bu yana karantina günleri hakkında sohbet etmeye başladı. Ardından Türkiye’de ve Amerika’da yaşayan ailelerin güzel, zeki ve yaratıcı çocuklarıyla sohbetlerini sürdürerek, kısa ama çok zengin içerikli konuşmalar yapmış oldu. Artvin’in Aralık köyünde yaşayan 10 yaşındaki Narin’den, basketbol oynayan, 70 ve 80’li yılların rock müziği hayranı ve Zeki Müren de dinleyen Ege’nin ve daha nicelerinin hikayeleri... Çocuklar bu şekilde hem kendilerini ifade ediyor hem de yaşıtlarının karantina döneminde hissettiklerini karşılaştırabiliyor. Elif Key’in “Dersimiz karantina” isimli podcastını çocuklar ve ebeveynleri için tavsiye ederim.