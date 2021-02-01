Amatör hazine avcısı, 20 milyon TL değerinde som altın heykelcik buldu

Kevin Duckett, keşif anına dair "Dedektörümden çok güçlü pozitif sinyaller aldım. Kazmaya başladım ve bir şey tespit ettim. Birkaç santimetre aşağıdaki deliğin kenarına saplanmıştı. Onu dikkatlice çıkardım. Rengi ve ağırlığından som altın olduğunu anladım" dedi.

Kırk dokuz yaşındaki Duckett, heykelciğin üzerindeki toprağı fırçalayıp bir kenara oturduğunu ve şaşkınlık içerisinde kaldığını belirtti.

Uzmanlar, altın heykelciğin bir amatörün gerçekleştirdiği en önemli keşiflerden biri olduğunu söylerken British Museum’da incelenmeye devam eden altın heykelcik yaklaşık 6 santimetre.

Yirmi yıldır dedektörle araştırmalar yapan Duckett, altın heykelciği yetkililere teslim etmeden önce karıştırırken SH harflerini tespit etti. Saint Henry (Aziz Henry) anlamına gelen SH, VI. Henry’ye işaret ediyor.

VIII. Henry, Tudor adıyla da bilinen tacın üzerine VI. Henry de dahil olmak üzere İngiltere krallarının birkaçının heykelciğini yerleştirmişti. Taç daha sonra birçok kralın taç giyme töreninde kullanılmıştı.

The Sun'ın haberine göre, İngiltere Kralı I. Charles da tacı kullananlar arasında. Zira kendisi, Daniel Mytens’in 1631’te yaptığı portrede taçla görülüyor.

TACIN KAYBOLMA SEBEBİ İNGİLİZ İÇ SAVAŞI

Uzmanlar, altın heykelciğin 1642 - 1651 yıllarındaki İç Savaş sırasında kaybolduğuna inanıyor. Tarihe ilk burjuva devrimi olarak geçen 1640 İngiliz Devrimi'nin lideri Oliver Cromwell, 1645'teki Naseby Muharebesi'nde, I. Charles’ı mağlup etmişti. Mağlup kralın kaçarken altın heykelciği düşürdüğü tahmin ediliyor. Diğer ihtimalse I. Charles’ın Cromwell’den saklamak için onu gömmesi.

I. Charles’ın kaçarken Duckett’in altın heykelciği bulduğu bölgeyi kullandığı düşünülüyor.

Oliver Cromwell, 1649’da Kral I. Charles’ın kafasını kesmiş ve söz konusu tacın eritilip madeni para haline getirilip satılmasını emretmişti.

Ancak bu emre uyulmamış ve taçtaki 344 kıymetli taş ayrı ayrı satılmıştı. Tacın geriye kalan kısmıysa bir daha görülmemek üzere kaybolmuştu.

2012’de Historic Royal Palaces’ta tacın replikası söz konusu portreye dayanarak yapılmıştı. Duckett, replikayla ilgili video izlediğini ve bu sayede altın heykelciğin onun parçası olduğunu düşündüğünü belirti. Duckett sözlerine şöyle devam etti:

"Öğrenmek için saraya gittim. Replikanın tüm ihtişamıyla durduğu Büyük Salon’a yaklaştığımdaki heyecanımı asla unutmayacağım. Odaya girdim. Heykelciğimin tek yumurta ikizi bana bakıyordu."

British Museum parçayı onayladığı takdirde Duckett onu bağımsız bir kurulun belirlediği fiyata bir müzeye satmak zorunda kalacak.

Histroic Royal Palaces’ın baş küratörü Lucy Worsley ise “Yüzyıllar süren yeraltı uykusundan sonra küçük altın heykelciğin bir kez daha ortaya çıkması harika haber. Gerçek tarihini hayal etmek heyecanlandırıcı” dedi.

Kaynak: Independent Türkçe