Amazon yerlileri yok olabilir!

Endişeli bekleyiş

Brezilya’da salgının en çok etkilediği yer, Amazonas eyaletinin başkenti Manaus. Koronavirüs salgınını hafife alan yönetim nedeniyle Amazon yerlileri için duyulan endişe giderek büyüyor. Yerlilerin salgından korunmaması halinde Kovid-19 hastalığı nedeniyle ‘soykırım’ tehdidi altında kalacağı uyarısında bulunan bir açık mektuba, aralarında yazar Mario Vargas Llosa, Madonna, Oprah Winfrey, Brad Pitt gibi isimler imza attı.

‘Soykırımın eşiğindeyiz’

Brezilyalı foto muhabiri Sebastião Salgado’nun kaleme aldığı açık mektupta, “Beş asır önce, bu etnik grupların büyük bir kısmı Avrupalı sömürgecilerin getirdiği hastalıklarla yok oldu. Şimdi bu yeni afet Brezilya’da hızla yayılırken, onlar tamamen yok olabilir çünkü Covid-19’la savaşacak araçlara sahip değiller” denildi. Yaklaşık 40 yıldır yerlileri fotoğraflayan 76 yaşındaki Salgado, “Bir soykırımın eşiğindeyiz” ifadelerini kullandı.