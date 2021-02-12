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12.02.2021 - 16:45 | | AA

Amazon'da görülen koronavirüs mutasyonu üç kat daha bulaşıcı

Brezilya, yüksek bulaşma oranına rağmen Covid-19 aşılarının yeni koronavirüs türüne karşı etkili olduğunu açıkladı. Can kaybının çeyrek milyona yaklaştığı Güney Amerika ülkesinde vaka sayısı da 10 milyon olmak üzere.

Amazon'da görülen koronavirüs mutasyonu üç kat daha bulaşıcı

Brezilya Sağlık Bakanı Eduardo Paziello, Amazon'un bir bölgesinde rastlanan ve "Amazon mutasyonu" olarak bilinen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mutasyonunun 3 kat daha bulaşıcı olduğunu bildirdi.

Al Jazeera'nin haberine göre, Paziello, Brezilya Senatosunda yaptığı konuşmada, Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıların mutasyona karşı etkili olduğunu söyledi.

"Amazon mutasyonu" olarak bilinen virüsün yapılan analizlere göre 3 kat daha bulaşıcı olduğunu belirten Paziello, araştırmanın kim tarafından yapıldığı ve hangi aşıların etkili olduğu konusunda bilgi vermedi.

Paziello, Brezilya nüfusunun yarısının hazirana kadar aşılanacağı bilgisini de paylaştı.

VAKA SAYISI 10 MİLYON OLMAK ÜZERE

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 1452 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 236 bin 397'ye, 53 bin 993 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 9 milyon 716 bin 298'e yükseldi. Ülkede iyileşenlerin sayısı 8 milyon 643 bin 693 olarak açıklandı.

Brezilya'da Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı Sinovac ile Oxford-AstraZeneca'nın aşılarının uygulandığı biliniyor.

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