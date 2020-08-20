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20.08.2020 - 07:00 | | ECEM TOPLAR Ankara

Anayasa Komitesi öncesi yine SDG gerginliği çıktı

Suriye’de siyasi çözüm çabaları kapsamında gözler 8 aylık aranın ardından bir kez daha 24 Ağustos’ta Anayasa Komitesi toplantısı için Cenevre’de olacak.

Anayasa Komitesi öncesi yine SDG gerginliği çıktı
ECEM TOPLAR Ankara

 İlk tur görüşmelerden bu yana muhalifler ve rejim arasındaki en önemli gerginlik konularından biri, PKK’nın Suriye kolu SDG’nin toplantıya katılımı oldu. ABD’nin Suriye Özel Temsilci James Jeffrey’nin, “Suriye’nin kuzeydoğusunda yaşayanların iradesinin Suriye Anayasa Komitesi toplantılarında temsil edilebilmesi için çalışmalar yaptıklarını” söylemesi üzerine SDG’nin toplantıya katılımı bir kez daha gündeme geldi. Ancak başından bu yana girişime karşı çıkan Türkiye, SDG’nin Anayasa Komitesi çalışmalarına katılımının söz konusu olamayacağını vurguluyor. Kaynaklar, SDG’nin toplantılara katılmasının mümkün olmadığını söylüyor. 

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