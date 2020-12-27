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27.12.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

‘Anında koruma’ için antikor denemesi başladı

İngiltere’de University College London’dan bilim insanları, Kovid-19’a maruz kaldıktan sonra anında bağışıklık sağlama ve hastalığı önleme potansiyeline sahip yeni bir antikor tedavisinin denemelerine başladı.

‘Anında koruma’ için antikor denemesi başladı

İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca’nın geliştirdiği ilacın, virüse maruz kalan 10 kişiye verildiği belirtilirken, ilacın son 8 gün içinde bir Kovid-19 vakasıyla yakın temas halinde olan kişilere sunulduğu ifade edildi. Araştırmayı yürüten ekibe liderlik eden Dr. Catherine Houlihan, aşıların tam koruma sağlamasının haftalar aldığını belirterek “İlaçla, virüse maruz kaldıkları için artık aşı olmalarına çok geç kalınan insanlarda Kovid-19 gelişimine karşı anında koruma sağlanabileceğini bulmayı umuyoruz” dedi. İlacın aşı için ‘alternatif’ olmadığının altını çizen Houlihan, virüse maruz kalan insanların aşı olmasa bile, enfekte veya çok ağır hasta olmalarını önlemek amacıyla ilacın enjekte edilebileceğini söyledi. İlacın 1 yıla kadar koruma sağlayacağını tahmin eden uzmanlar, 1,125 kişinin katılımıyla gerçekleşecek denemelerin sonucunun ilkbaharda açıklanacağını belirtti. 

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