Ankara zemin kazanıyor

Türkiye’nin, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Doğu Akdeniz’deki gerilimden Ankara’yı sorumlu tutmamalarına yönelik başlattığı diplomatik girişimler meyvelerini vermeye başlıyor. Fransa, Rum Kesimi ve Yunanistan, 24 Eylül’de düzenlenecek AB Liderler Zirvesi’nde Doğu Akdeniz’deki gerilimden Türkiye’nin sorumlu tutulması ve Ankara’ya yönelik yaptırım uygulanması için aktif bir mücadeleye girişti. Ancak askeri ve diplomatik girişimlerle Atina ve Paris’in çabalarını boşa çıkarmak üzere harekete geçen Türkiye, her geçen gün zemin kazanmaya devam ediyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in girişimiyle İttifak’ta oluşturulan “Çatışmayı Önleme Komitesi”nin askeri düzeydeki toplantısına katılmamak için girişimlerde bulunan Yunanistan, Washington yönetiminin baskısıyla geri adım attı. NATO Askeri Komite Başkan Yardımcısı Amerikalı Korgeneral Scott Kindsvater başkanlığında bir araya gelen Yunan ve Türk askeri temsilcileri, çatışmayı önleme konusunda alınacak teknik önlemleri ele aldı. Görüşmelere devam edilecek. Toplantı öncesi Yunanistan, sadece Atina yönetiminin görüşlerini açıklayıp toplantıyı terk edeceğini açıkladı. Ancak askeri kaynaklar, Yunan askeri temsilcisinin toplantıyı terk etmeden Türkiye’nin konuya yönelik tezlerini dinlediğini aktardı.

Dendias katılmadı

Bu arada Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ı Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimle ilgili Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekillerine bilgi vermesi için amacıyla toplantıya davet eden Dış İlişkiler Komitesi (AFET) Başkanı David Mac Allister, eşitlik ilkesi çerçevesinde Türkiye’nin de görüşlerine yer vermek amacıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na da davet etti. Çavuşoğlu’nun AFET toplantısına davet edildiğini öğrenen Dendias ise, toplantıya katılmayı reddedip, yerine Avrupa İşlerinden sorumlu Bakan Yardımcısı Miltiadis Varvitsiotis’i gönderdi.

Varvitsiotis, Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimden Türkiye’yi sorumlu tutma çabasına girdi ve Ankara aleyhinde tahrik edici söylemlerde bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise, AP milletvekilerine Türkiye’nin görüşünü nesnel bir şekilde aktarma fırsatı buldu. Türkiye’nin Yunanistan’la ikili sorunlarını yapıcı bir şekilde çözme iradesini gösterdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, Yunanistan’ın diyalogdan kaçtığına da vurgu yaptı.

Öte yandan NATO’daki diplomatik kaynaklar, Yunanistan’ın, geçtiğimiz çarşamba günü yapılan konsey toplantısının Doğu Akdeniz oturumunun gizliliğini ifşa etme çabalarına girmesine mittefiklerden eleştiri geldiğini ifade etti. Milliyet’e konuşan üst düzey bir yetkili, çarşamba günü yapılan NATO toplantısında “Yunanistan’ın Doğu Akdeniz krizindeki geleneksel müttefikleri arasında yer alan Fransa, Lüksembourg, Belçika gibi ülkeler ne Türkiye’yi suçladı ne de Yunanistan’a hak verdi” dedi.

Bununla birlikte son bir not daha... AB dönem başkanı Almanya’nın Şansölyesi Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında yapılacak görüşme, 24 Eylül’deki AB zirvesinde Türkiye kararını şekillendirecek. Bu nedenle Ankara’nın o tarihe kadar diplomatik çabalarını polemiğe girmeden sürdürmesi önem taşıyor.