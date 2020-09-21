MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Antalya uçağında gerginlik! Küfür ve hakaretler yağdırdı
ABONE OL
21.09.2020 - 12:34 | | İHA

Antalya uçağında gerginlik! Küfür ve hakaretler yağdırdı

15 Eylül'de Antalya-Kazan seferini gerçekleştiren yolcu uçağındaki bir yolcunun saldırgan tavırları nedeniyle gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Antalya’dan Rusya’ya bağlı Tataristan’ın başkenti Kazan’a geçtiğimiz 15 Eylül'de hareket eden uçaktaki Rus yolcu, diğer yolculara karşı saldırgan tavırlar sergileyip hosteslere küfür ve hakaret etmesi üzerine gözaltına alınmıştı. Rusya İçişleri Bakanlığı Basın Servisi tarafından bugün söz konusu yolcunun gözaltına alındığı anların görüntüleri paylaşıldı.

Uçakta rahatsızlık çıkaran kişinin önce diğer yolculara sataştığı, ardından hosteslere küfür ve hakaretler ettiği belirtildi. Pilotun telsiz ile havaalanına bilgi verdiği aktarılırken, uçağın Kazan Uluslararası Havaalanı’na inişinin ardından güvenlik görevlilerinin saldırgan yolcuyu gözaltına aldığı aktarıldı.

ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Yolcunun kelepçelenerek gözaltına alındığı ifade edilirken, yapılan alkol testinde yolcunun aşırı alkollü olduğu bildirildi. Gözaltındaki yolcunun sorgusunun alındığı ve sevk edildiği mahkeme sonucu tutuksuz yargılanacağı duyuruldu. Diğer yolcuların şikayetçi olduğu olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Eyüpsultan'da bulunan göle kimyasal atık boşaltıldıİddiaya göre, İstanbul Eyüpsultan ilçesine bağlı Pirinçci Mahallesi'nde bulunan Şahintepe Gölü'ne kimliği belirsiz kişi veya kişilerce 'boya' olduğu düşünülen kimyasal atık boşaltıldı. Gölün bir kısmı ve kenarı yeşile büründü. Göle balık tutmak ve piknik yapmak için gelenler gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

EBA TV canlı ders nasıl izlenir? TRT EBA TV saat kaçta açılıyor, ders programı belli mi?

EBA TV canlı ders nasıl izlenir? TRT EBA TV saat kaçta açılıyor, ders programı belli mi?

Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, o maaşlar...

Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, o maaşlar...

En sıra dışı ödül töreni! Sahiplerini böyle buldu

En sıra dışı ödül töreni! Sahiplerini böyle buldu

DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM tarafından açıklama geldi mi?

DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM tarafından açıklama geldi mi?

Sıradaki Haber