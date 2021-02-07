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07.02.2021 - 18:21 | | DHA

Antarktika'da kaybetti! Yarım asır sonra kavuştu

ABD'de Paul Grisham (91), 1967 yılında Antarktika'da kaybettiği cüzdanına kavuştu.

Antarktika'da kaybetti! Yarım asır sonra kavuştu

ABD'nin San Diego şehrinden Paul Grisham, 1967'de ABD Donanma meteoroloğu olarak Antarktika'da 13 aylık bir göreve atandı. Burada cüzdanını kaybeden Grisham, 53 yıl sonra cüzdanına kavuştu. 

Arizona eyaletinin Douglas şehrinde büyüyen Grisham, 1948'de ABD Donanması'na katıldı. Grisham, hava durumu teknisyeni ve ardından meteoroloji uzmanı oldu.

Antarktikada kaybetti Yarım asır sonra kavuştu

Grisham daha sonra 'Deep Freeze Operasyonu'nun bir parçası olarak Antarktika'ya atandı ve Ekim 1967'de kıtaya gönderildi. Grisham görevi sırasında cüzdanını kaybetti ve söz konusu cüzdan 2014'te Antarktika'nın Ross Adasındaki McMurdo İstasyonundaki bir yapının yıkılması sırasında bulundu.

Birçok e-posta, sosyal medya mesajı ve mektuptan sonra cüzdan Grisham'a ulaştırıldı.

 

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