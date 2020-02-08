Antarktika’da rekor sıcaklık

Küresel ısınma nedeniyle Antarktika’daki buzul kaybı 10 yıla kıyasla 3 kat arttı. Birleşmiş Milletler’in yaptığı son çalışmalara göre, “gezegenin en hızlı ısınan bölgelerinden” Antarktika Yarımadası’nda ortalama sıcaklığın 50 yılda 3 derece arttığını gösteriyor.

Bilim insanları geçen perşembe günü Antarktika şimdiye kadarki en yüksek sıcaklık değerini ölçtü. 18.3 derecelik sıcaklığı gören Antarktika, hiçbir tarihte bu kadar ısınmamıştı. 6 Şubat’ta tespit edilen bu sıcaklık Mart 2015’te kaydedilen 17.5 derecelik sıcaklık rekorunun neredeyse bir derece fazlası. Sıcaklık, Arjantin’in Antarktika’da bulunan Umut Üssü’nde kaydedildi.