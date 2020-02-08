08.02.2020 - 07:00 |
Antarktika’da rekor sıcaklık
Küresel ısınmayla büyük bir değişime uğrayan Antarktika’da yeni bir sıcaklık rekoru kırıldı. 18.3 derecelik sıcaklık, şimdiye kadar güney kutbunda ölçülen en yüksek değer olarak kayıtlara geçti
Küresel ısınma nedeniyle Antarktika’daki buzul kaybı 10 yıla kıyasla 3 kat arttı. Birleşmiş Milletler’in yaptığı son çalışmalara göre, “gezegenin en hızlı ısınan bölgelerinden” Antarktika Yarımadası’nda ortalama sıcaklığın 50 yılda 3 derece arttığını gösteriyor.
Bilim insanları geçen perşembe günü Antarktika şimdiye kadarki en yüksek sıcaklık değerini ölçtü. 18.3 derecelik sıcaklığı gören Antarktika, hiçbir tarihte bu kadar ısınmamıştı. 6 Şubat’ta tespit edilen bu sıcaklık Mart 2015’te kaydedilen 17.5 derecelik sıcaklık rekorunun neredeyse bir derece fazlası. Sıcaklık, Arjantin’in Antarktika’da bulunan Umut Üssü’nde kaydedildi.
Çığ altında kalan İtfaiye Amiri Ensari son röportajını DHA'ya vermiştiVan'ın Bahçesaray İlçesi'nde yaşanan ikinci çığ felaketinde hayatını kaybeden Van Büyükşehir Belediyesi Çatak İtfaiye Amiri Emrullah Ensari, ölmeden 1 saat önce DHA muhabirine yaptıkları çalışmaları anlatmıştı.