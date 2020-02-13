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HaberlerDünya Haberleri Apple Beijing’deki bazı mağazalarını 14 Şubat’ta açacak
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13.02.2020 - 16:46 | | DHA

Apple Beijing’deki bazı mağazalarını 14 Şubat’ta açacak

Teknoloji şirketi Apple, Çin’in Başkenti Beijing’deki bazı mağazalarını 14 Şubat’tan itibaren kısaltılmış çalışma saatleri kapsamında yeniden açacak.

Apple Beijing’deki bazı mağazalarını 14 Şubat’ta açacak

Şirket, Şubat başında COVID-19 (coronavirüs) salgını nedeniyle mağazalarını geçici olarak kapattığını duyurmuştu.

Analistler, 1,300’den fazla kişinin ölümüne sebep olan virüsün 2020’nin ilk mali çeyreğinde şirketin iPhone sevkiyatını olumsuz etkileyeceğini öngörüyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) hastalığa neden olan virüse COVID-19 adının verildiğini açıkladı; burada CO-korona, VI-virüs ve D-İngilizce hastalık anlamına gelen "disease" sözcüklerinin dizilmesi ve 2019 yılında ortaya çıktığı için de "19" eklenerek yapıldı.

Bombardıman İdlib kırsalını harabeye çevirdiŞam rejiminin ilerlemeye çalıştığı İdlib'de devam eden bombardıman, ilçeler ile kırsal bölgelerdeki yerleşim alanlarını harabeye çevirdi.
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