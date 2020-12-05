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05.12.2020 - 07:00 |

Arakanlı mülteciler ‘ıssız ada’ya gönderiliyor

Bangladeş, Myanmar’daki baskı ve şiddetten kaçarak sığınan Arakanlı mültecileri, Bengal Körfezi açıklarında, 20 yıl önce balçık ve kumdan oluşan Bhasan Char Adası’na yerleştirmeye başladı.

Arakanlı mülteciler ‘ıssız ada’ya gönderiliyor

7 askeri gemiyle adaya gönderilen yaklaşık 1.600 kişinin, burada inşa edilen tesislerde kalacağı kaydediliyor. Adaya 100 bin mülteci yerleştirilmesi öngörülüyor.
Daha önce hiç kimsenin yaşamadığı ıssız adanın, balçık ve kumdan oluştuğu belirtiliyor. “Yüzen ada” olarak da bilinen Bhasan Char’ın, yeniden batabileceği de, endişeler arasında.

Polisle çatışmaya girip kaçan şahıs yakalandıKonya'da kendisini gözaltına almaya gelen polis ile girdiği çatışmada yara almadan yakalanan Hamza T. (23), adliyeye sevk edildi. Poliste 35 suçtan kaydı bulunan Hamza T.'nin salı günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için polis tarafından durdurulmak istendiği ancak ekip otosuna ateş edip, kaçtığı ortaya çıktı.
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