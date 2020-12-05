Arakanlı mülteciler ‘ıssız ada’ya gönderiliyor

7 askeri gemiyle adaya gönderilen yaklaşık 1.600 kişinin, burada inşa edilen tesislerde kalacağı kaydediliyor. Adaya 100 bin mülteci yerleştirilmesi öngörülüyor.

Daha önce hiç kimsenin yaşamadığı ıssız adanın, balçık ve kumdan oluştuğu belirtiliyor. “Yüzen ada” olarak da bilinen Bhasan Char’ın, yeniden batabileceği de, endişeler arasında.