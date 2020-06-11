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11.06.2020 - 15:07 | | AA

Arap ülkelerinde corona virüs kaynaklı can kaybı ve vakalar arttı

Yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Umman'da 89'a, Bahreyn'de 32'ye yükselirken, Fas ve Libya'da vaka sayıları arttı.

Arap ülkelerinde corona virüs kaynaklı can kaybı ve vakalar arttı

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 5 Kovid-19 hastasının daha yaşamını yitirmesiyle ülkedeki can kaybının 89'a çıktığı belirtildi.

Toplam vaka sayısının 19 bin 954 olduğu kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının 6 bin 623'e ulaştığı bilgisi verildi.

Bahreyn
Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 32'ye çıktığı aktarıldı.

Açıklamada, toplam vaka sayısının 16 bin 667'ye, iyileşen hasta sayısının ise 11 bin 487'ye ulaştığı bildirildi.

Fas
Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 25 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu, böylece vaka sayısının 8 bin 533'e çıktığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, sağlığına kavuşanların sayısının 7 bin 570'e ulaştığı aktarıldı.

Libya
Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, ülkede 19 kişinin daha enfekte olduğu duyuruldu.

Açıklamada, şu ana kadar ülkede tespit edilen vaka sayısının 378'e yükseldiği, iyileşenlerin sayısının 59 olduğu belirtildi.

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