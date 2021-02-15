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15.02.2021 - 11:24 | | DHA

Arkeologlar 5 bin yıllık bira fabrikası keşfetti

Amerikalı ve Mısırlı arkeologlar, Mısır'da Nil Nehri’nin batısında bira fabrikası keşfetti. Dünyanın en eski bira fabrikasına ait olduğu belirtilen kalıntıların, 5 bin yıl öncesine ait olduğu ifade edildi.

Arkeologlar 5 bin yıllık bira fabrikası keşfetti

Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mostafa Waziri, yaklaşık 5 bin yıllık bira fabrikasının Kahire'nin 450 kilometre güneyinde Nil Nehri'nin batısındaki çölde bulunan eski bir mezarlık olan Abydos'ta bulunduğunu söyledi.

Mısır’da hüküm süren Birinci Hanedanlık Dönemi'nin (MÖ 3150 ile MÖ 2613) başında eski Mısır'ı birleştirmesiyle tanınan Kral Narmer zamanına dayandığını açıkladı. Arkeologlar, her biri 20 metre uzunluğunda ve 2,5 metre genişliğinde sekiz büyük üretim alanı bulunduğunu, her alanda bira üretmek amacıyla tahıl ve su karışımını ısıtmak için kullanılan iki sıra halinde 40 kadar çömlekten havuz içerdiğini söyledi.

Ortak çalışmaya, New York Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü'nden Dr. Matthew Adams ve Princeton Üniversitesi'nde Eski Mısır Sanat Tarihi ve Arkeolojisi Yrd. Doç. Deborah Vischak başkanlık yaptı.

Adams, eski Mısırlıların kurban törenlerinde bira kullandığını gösteren kanıtlar bulduklarını ve fabrikanın bu bölgede birayla kraliyet ritüelleri yapmak için inşa edildiğini ifade etti. Diğer yandan Mısır Eski Eserler Bakanlığı, 1900'lerin başlarında bu fabrikanın varlığından ilk söz edenlerin İngiliz arkeologlar olduğunu, ancak yerini belirleyemediklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı'ndan önemli yüz yüze eğitim açıklamasıKöy okullarında yüz yüze eğitim için ders zili çaldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalarda bulundu. Yüz yüz eğitimle ilgili Bakan Selçuk, 'Her ortak kullanım alanında ayrı kurallar belirledik. 49 bin 300 civarı okulumuz yüz yüze eğitime hazır' dedi. Aşılama listelerinin Sağlık Bakanlığı'na iletildiğini söyleyen Bakan Selçuk, 'öğretmenler ay sonu ilk doz aşıları olacak' açıklamasını yaptı. Öte yandan üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili YÖK Başkanı Yekta Saraç son dakika açıklamalarda bulundu. Saraç, 'Sağlık Bakanlığından gelecek görüş istikametinde gecikmeksizin gerekli kararlar alınacaktır' dedi. İşte yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim ile ilgili Milli Eğitim Bakanı ve YÖK Başkanı'nın açıklamaları...
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