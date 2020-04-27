Emekli asker, şarkısıyla müzik listesinde ‘bir numara’ya yükseldi



Müzik listesinin en yaşlı ismi oldu



Kovid-19 salgınıyla ön cephede mücadele eden Ulusal Sağlık Sistemi’ne (NHS) destek için başlattığı kampanyada 27 milyon sterlin toplayan II. Dünya Savaşı gazisi, 99 yaşındaki Tom Moore, şarkı söyledi ve single albüm çıkardı. 30 Nisan’da 100 yaşına girecek olan Moore, bu performansıyla İngiltere müzik listelerinde zirveye oturarak, “bir numara”ya yükseldi. Moore, single albümle “bir numara”ya yükselen en yaşlı isim oldu.









Single albümü 82 bin sattı



Moore, Britanyalı şarkıcı Michael Ball’la düet yaptı. İkili, Liverpool futbol kulubünün taraftarlarıyla özdeşleşen, Rodgers and Hammerstein Müzikali’nde yer alan “You’ll Never Walk Alone” (Asla Yalnız Yürümeyeceksin) adlı şarkıyı seslendirdi. İkiliye, geçen cuma piyasaya sürülen single albümde NHS Korosu vokal yaptı. Kısa sürede 82 bin satan albümden elde edilen gelir de NHS’e aktarılacak. Şarkıda, “Karanlıktan korkma, fırtınanın ardından parlak, altın gibi bir gökyüzü gelecek” gibi yarınlar için umut veren sözler yer alıyor.



Bir Tom’dan diğerine...



2009’da, 68 yaşındayken listede birinciliğe yükselerek bunu başaran en ileri yaştaki isim unvanını elde eden Galli şarkıcı Tom Jones, Tom Moore’u ilk kutlayanlardan oldu. “Yüzbaşı Moore, rekorumu kırdığınız için tebrik ederim” diyen Jones, “Birine bu rekoru kaptıracaktım. Bu kişinin siz olmanızdan onur duydum” dedi.