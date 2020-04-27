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27.04.2020 - 07:00 |

‘Asla yalnız yürümeyeceksin’

Evinin bahçesinde 100 tur atarak sağlık çalışanları için 27 milyon sterlin toplayan 99 yaşındaki Tom Moore single albüm çıkardı.

‘Asla yalnız yürümeyeceksin’

Emekli asker, şarkısıyla müzik listesinde ‘bir numara’ya yükseldi


Müzik listesinin en yaşlı ismi oldu

Kovid-19 salgınıyla ön cephede mücadele eden Ulusal Sağlık Sistemi’ne (NHS) destek için başlattığı kampanyada 27 milyon sterlin toplayan II. Dünya Savaşı gazisi, 99 yaşındaki Tom Moore, şarkı söyledi ve single albüm çıkardı. 30 Nisan’da 100 yaşına girecek olan Moore, bu performansıyla İngiltere müzik listelerinde zirveye oturarak, “bir numara”ya yükseldi. Moore, single albümle “bir numara”ya yükselen en yaşlı isim oldu.

‘Asla yalnız yürümeyeceksin’



Single albümü 82 bin sattı

Moore, Britanyalı şarkıcı Michael Ball’la düet yaptı. İkili, Liverpool futbol kulubünün taraftarlarıyla özdeşleşen, Rodgers and Hammerstein Müzikali’nde yer alan “You’ll Never Walk Alone” (Asla Yalnız Yürümeyeceksin) adlı şarkıyı seslendirdi. İkiliye, geçen cuma piyasaya sürülen single albümde NHS Korosu vokal yaptı. Kısa sürede 82 bin satan albümden elde edilen gelir de NHS’e aktarılacak. Şarkıda, “Karanlıktan korkma, fırtınanın ardından parlak, altın gibi bir gökyüzü gelecek” gibi yarınlar için umut veren sözler yer alıyor.

Bir Tom’dan diğerine...

2009’da, 68 yaşındayken listede birinciliğe yükselerek bunu başaran en ileri yaştaki isim unvanını elde eden Galli şarkıcı Tom Jones, Tom Moore’u ilk kutlayanlardan oldu. “Yüzbaşı Moore, rekorumu kırdığınız için tebrik ederim” diyen Jones, “Birine bu rekoru kaptıracaktım. Bu kişinin siz olmanızdan onur duydum” dedi.

5 dakika farkla ceza yediCorona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 31 şehirde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresinde İzmir'de yaşanan ihlallerden dolayı 1704 kişiye toplamda 3 milyon 620 bin TL para cezası kesildi. Kısıtlamanın sona remesine 5 dakika kala sokağa çıkan bir vatandaşa ise ihlalden dolayı 3 bin 150 TL para cezası uygulandı
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