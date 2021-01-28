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28.01.2021 - 09:21 | | İHA

AstraZeneca, Japonya'da koronavirüs aşısı üretimine başlayacak

İngiliz-İsveç ortaklı ilaç şirketi AstraZeneca, Oxford Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen Kovid-19 aşısının Japonya'da üretimine başlayacak.

AstraZeneca, Japonya'da koronavirüs aşısı üretimine başlayacak

Dünya genelinde 100 milyonu aşkın kişiye bulaşarak 2 milyondan fazla ölüme neden olan Kovid-19 salgınında mutasyon ve yeni dalga endişeleri sürerken, Japonya'da aşı çalışmalarına dair yeni bir gelişme yaşandı.

İngiliz-İsveç ortaklı ilaç devi AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi ortaklığında geliştirdiği aşının üretimine Japonya’da başlayacağı bildirildi. Geçtiğimiz Aralık ayında Japon hükümeti ile 120 milyon doz aşı tedariki konusunda anlaşmaya varan ve Mart ayına kadar 30 milyon doz sağlamayı hedefleyen şirketin, Japon ilaç firmalarına lisans vererek ülkede yaklaşık 90 milyon dozluk aşı üreteceği belirtildi. Klinik denemeleri süren aşının Japonya Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanması halinde Japonya’da üretilecek dozlar ülkedeki aşılama programında kullanılacak.

AŞILAMA ŞUBAT AYINDA BAŞLAYABİLİR

Japonya’da daha önce Pfizer-BioNTech dışında AstraZeneca ve Moderna aşılarının klinik denemeleri başlamış, aşı adaylarından yalnızca Pfizer onay için Sağlık Bakanlığına başvurmuştu. Aşılama programına Şubat ayı itibarıyla sağlık çalışanlarından başlamayı hedefleyen hükümetin Pfizer'a kullanım iznini 15 Şubat'ta verebileceği gündeme gelmişti.

 

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