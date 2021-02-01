AstraZeneca’ya yaptırım tehdidi

Geçen günlerde Brüksel, Avrupa’da aşı tedarikinde sorunlar yaşanmasına rağmen birlik içerisinde üretilen AstraZeneca aşılarının AB ülkesi olmayan İngiltere’ye yönlendirilmiş olabileceği endişesini dile getirmişti. AstraZeneca’nın Belçika’daki fabrikasında söz konusu iddia ile ilgili soruşturma devam ederken Fransa’nın Avrupa Bakanı Clement Beaune, şirketin İngilizlerin aşı siparişlerine öncelik verdiği tespit edilirse “cezalarla” veya “yaptırımlarla” karşılaşabileceğini söyledi. Almanya’nın Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ise “Die Welt” gazetesine verdiği demeçte, “Şirketlerin yükümlülüklerine uymadıkları ortaya çıkarsa, yasal sonuçlara karar vermemiz gerekecek. Bundan sonra hiçbir şirket başka bir ülkeyi AB’ye tercih edemez” açıklamasında bulundu.