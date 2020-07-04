Astronotun paylaştığı fotoğraftaki detay, 'Düz Dünya'cıları kızdırdı

SpaceX’in Uluslararası Uzay İstasyonu’na götürdüğü ilk astronotlardan Doug Hurley’nin paylaştığı bir fotoğraf, Düz Dünyacıların tepkisini çekti.

Her şey astronotun, istasyondan çekilen bir Dünya fotoğrafını Twitter hesabından paylaşmasıyla başladı.

Hurley’nin “Yörüngedeki gecelerde bu manzarayı görmekten asla sıkılmam” açıklamasıyla paylaştığı fotoğraf, 46 binden fazla beğeni alırken, komplo teorisyenlerinin de ilgisini çekti.

Fotoğrafta yıldızların neden görünmediğini soran komplo teorisyenleri, bunun aslında photoshop ürünü olduğunu ve astronotun takipçilerine yalan söylediğini ileri sürdü.

Kullanıcılardan biri yalnızca, “Yıldızlar nerede?” diye sorarken bir diğeri de şöyle yazdı: "Bu fotoğraf sahte, içine yıldızları koymayı unutmuşlar."

Somag News’in aktardığına göre söz konusu fotoğrafta yıldızların görünmemesinin aslında basit bir nedeni var.

İnsan gözleri gelişmiş biyolojik sistemler olduğu için geceleri yüksek ışıklı ortamlarda bile bazı parlak yıldızları ayırt edebiliyor.

Ancak kameralar, “görüntüleme tekniği” açısından gözden çok daha ilkel sistemler. Bu yüzden gece parlak bir nesnenin varlığı kameraların yıldızları görüntülemesini engelliyor.