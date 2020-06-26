‘Ateşkes için ön şart Sirte ve Cufra’

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN Türk’e yaptığı açıklamalarda Libya konusuna değindi. Libya’nın doğusundaki güçlerin lideri Halife Hafter’e destek veren Fransız yönetimini eleştiren Kalın, “Hafter Libya’yı çok ciddi zarara uğratıyor. Fransa’nın desteklediği Hafter kaos ile tehlikeli oyun oynuyor” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin bölgedeki durumunu değerlendiren Kalın, “Libya ile çok önemli bir anlaşma yaptık. Türkiye’yi Antalya sahillerine hapsetmeye çalışanların planlarını bozduk. Biz Libya’dan başka ülkelere de teklif verdik. Biz gerilimden yana değiliz” şeklinde konuştu. Kalın ateşkes çabalarına da değindi ve “Ateşkes için aktörler 2015 anlaşmasına dönmeli. Hafter ve destekçileri Libya petrolünü kullanarak kendilerini finanse ediyor. Rusya açıkça Hafter’i destekliyor. ABD bölgede belirleyici rol oynamaktan çekiniyor” dedi. Kalın, “Ateşkesle ilgili tüm ülkelerle temas içindeyiz. Akdeniz’i bir barış denizi haline getirmek istiyoruz. Ateşkesten kaçanlar Türkiye’yi dışarıda bırakmaya çalışıyorlar. Türkiye’yi yok sayarak atacağınız her adım boşa çıkacaktır. Bizim kimseyle gerilim yaratmak istemiyoruz fakat Türkiye’nin hak ve menfaatlerine karşı bir hamle olduğunda cevabını alırlar” ifadelerini kullandı.

Kalın, Türkiye’nin desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) Hafter’e karşı güven duymadığını belirtirken, UMH’nin ateşkes için ön şartları olduğunu ve bunun da Hafter güçlerinin Sirte ve Cufra’dan çekilmesi olduğunu ifade etti.

Libya’da ateşkes ve barış süreci konusunda uluslararası kamuoyunun fikir ayrılığı sürüyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Tunus Cumhurbaşkanı Said’in, “barış sürecini Libya’daki kabilelerin yürütebileceği” önerisine ilişkin açıklamada bulundu. Stano, barış sürecinin “Libyalılar tarafından Libyalılar için” düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Çözüm önerileri hakkında ise Stano, “AB, Libya’da barış sürecinin Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde ve Berlin Süreci çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini düşünüyor” dedi.

‘Tutarsız iddialar çıkar yol değil’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri’de düzenlenen “Geleneksel Gazetecilik Yarışması” ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Türk donanmasının bir Fransız gemisini taciz ettiği” iddiasına değindi. Akar, “Maalesef bazı devletler, hükümetler kendi şahsi ihtiraslarını gerçekleştiremeyeceklerini anlayınca başları döndü, sarhoş oldular ve son derece tutarsız birtakım iddialar, eylemler peşindeler ki bunlar hiçbir şekilde çıkar yol değil. Yalan yanlış birtakım iddiaları ortaya atıyorlar. Geçtiğimiz günlerde gemi meselesi oldu. Bu konuda bütün bilgileri, kayıtları NATO’nun ilgili sivil ve askeri makamlarına verdik, onlar bu konuyu inceliyorlar. O konuda ne kadar haklı olduğumuzun herkes tarafından bilinmesini istiyoruz. Biz bütün açıklığıyla olan olayları kendilerine ilettik. Hiçbir şekilde oradaki Türk gemilerinin kural dışı bir faaliyette bulunmadığını video çekimleri, fotoğraflar, radar kayıtları ile çıkardık, ortaya koyduk” dedi.