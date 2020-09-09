Atina AB’den beklediği desteği henüz alamadı

Doğu Akdeniz’deki doğal enerji kaynakları konusunda Türkiye ile bilek güreşine girişen Yunanistan, Avrupa Birliği (AB) üyelerinden henüz istediği oranda destek alamadı. Fransa, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Avusturya ve Lüksemburg Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimden Türkiye’yi sorumlu tutarken, AB’nin Ankara’ya yaptırım uygulamasını talep ediyor. Diplomatik kaynaklar, Portekiz’in de AB dayanışma ruhuna aykırı davranmama konusunda gösterdiği özen nedeniyle Atina’ya destek verdiğini aktarıyorlar.

Bununla birlikte Hollanda, Fransa’nın Türkiye’ye yönelik tavrını prensipte benimsemiyor. Lahey yönetimi ayrıca, Paris’in tek başına AB’nin dış politikasına yön verme çabalarını da hiç hoş karşılamıyor. Zira müzakere yoluyla ulaşamadığı hedefe kamuoyu baskısıyla varmaya çabalayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bu tavrı, AB’nin yanı sıra birçok NATO üyesi ülkeyi de rahatsız ediyor.

Balkan ülkelerinin rolü

Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginliğin Türkiye’nin tutumundan kaynaklandığını iddia eden Yunanistan, 24 Eylül’deki AB Devlet ve Hükümet Başkanları zirvesinden Ankara’ya karşı yaptırım çıkması gerektiğini düşünüyor. Ancak AB dönem başkanlığını üstlenen Almanya, Türkiye’ye yaptırıma sıcak bakmıyor. Türkiye’ye yönelik tavır ve politikası bir türlü kesinlik kazanamayan İtalya, bu konuda Almanya’nın yanında yer alırken, yaptırımı Baltık ülkeleri de desteklemiyor.

Geçen yıl Londra’da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları zirvesinde Baltık ülkelerinin kademeli mukabele planlarını onaylayan Türkiye, bu ülkelerden AB’nin yaptırımını engelleme konusunda destek bekliyor. Nitekim AB ve NATO toplantılarında Yunanistan veya Fransa’dan yana tavır almayan Baltık ülkelerine, önümüzdeki günlerde Polonya ve Macaristan gibi üyelerin de katılması muhtemel.

Yunanistan ve Rum Kesimi’nin taleplerine destek veren AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Doğu Akdeniz geriliminde Fransa ile Yunanistan’ın sözcülüğüne soyunurken, Avrupa Komisyonu Başkanı Alman Ursula von der Leyen, diyalogdan yana olduğunu belirterek polemiklerden kaçınmaya özen gösteriyor.

Yunanistan zemin kaybediyor

Öte yandan, Doğu Akdeniz’deki gerilime son vermek için NATO ve AB içerisinde gerçekleştirilen diyalog girişimlerinden kaçan Atina’nın tavrı, ittifak nezdinde de “olumsuz” bir şekilde değerlendiriliyor. Bu çerçevede Türkiye’nin “Atina yönetimi güvenilmez” söylemi NATO’da da karşılık buluyor.

Nitekim NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Doğu Akdeniz’de çatışmaları önlemek amacıyla kurduğu teknik çalışma grubunu önce kabul edip, ardından da reddeden Yunanistan’ın tutumu, İttifak üyesi birçok ülke tarafından yadırgandı. Yunanistan’ın bu tavrının Kuzey Atlantik Konseyi gündemine gelmesi beklenirken, Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimin müttefiklerce değerlendirilmesi de beklentiler arasında. Türkiye’nin sessiz ancak sayıca güçlü olan müttefikleri, Atina’ya karşı yumuşak bir ifade ve kararlı tutum sergilemesi halinde Ankara’nın, AB liderlerinin sert yaptırım kararı almalarının önüne geçeceğini ifade ediyor. Aynı kaynaklar, Türkiye’nin diyaloğa açık tavrını sürdürmesinin, Almanya’nın elini kolaylaştıracak nitelikte olduğuna dikkat çekerken, Berlin’in de AB nezdinde Ankara’dan yana söz alacak müttefik bulması gerektiğinin önemini hatırlatıyor.

Macron’dan Korsika’da Akdeniz toplantısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, perşembe günü güney Akdeniz ülkelerinin temsilcilerini Korsika’da ağırlayacak. Fransa’nın Korsika Adası’nda düzenlenecek Güney Avrupa Ülkeleri Birliği Forumu’na, ev sahibi ülkenin yanı sıra İtalya, İspanya, Portekiz, Malta, Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın katılacağı, ana gündem maddesinin “Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerde uzlaşının geliştirilmesi olabileceği” açıklandı.

Paris hükümeti, forumda öncelikle Akdeniz’de yaşanan sorunların ele alınacağını ve MED7 olarak bilinen ülkelerin “bölgede yeni bir işbirliği dinamiğinin teşviki için çalışacağını” duyurdu. Açıklamada, “Forumdaki görüşmeler, Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimler bağlamında, Avrupa Konseyi’nin Türkiye ile ilişkiler konusunda 24-25 Eylül tarihlerinde alacağı kararların belirlenmesi hususuna da yardımcı olacaktır” denildi.

Bununla birlikte Macron’un, Korsika’da Ankara-Atina gerilimi konusunda Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile özel bir görüşme de yapacağı kaydedildi.

Lavrov bu kez de Rum Kesimi’nde

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’nin ardından Güney Kıbrıs’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Güney Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades ile Lefkoşa’da görüşen Lavrov, “Türkiye ile ilişkileriniz söz konusu olduğunda, pragmatik olarak karşılıklı çıkarlar temelinde ve uluslararası hukuka uyumlu, adil karar arayışında diyaloga teşvik etmeye hazırız” dedi. Anastasiades de daha sonra düzenlediği basın toplantısında “Rusya, Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandıracak herhangi bir adımın kabul edilemeyeceğini belirtiyor” diye konuştu.