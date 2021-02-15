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15.02.2021 - 02:46 | | AA

Atina'da Kovid-19 kısıtlaması karşıtı gösteriye polis müdahale etti

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri karşıtı gösteri düzenleyen bir gruba polis müdahalede bulundu.

Atina'da Kovid-19 kısıtlaması karşıtı gösteriye polis müdahale etti

 

Yüzlerce gösterici, parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'nda bir araya geldi. 

Göstericilerin dağılması için uyarıda bulunan polis, ikazlara uymayan protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. 

"Maskeye hayır", "hükümet istifa" şeklinde sloganlar atan grup üyelerinden bazıları gözaltına alındı. 

Aynı grup, yaklaşık üç ay önce de benzer taleplerle gösteri düzenlemişti.

MSB o görüntüleri paylaştı: 3 teröristin vurulma anıMilli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiği görüntüleri yayımladı.
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