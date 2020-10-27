Atışmanın tonu sertleşti
ABD’de 3 Kasım’daki başkanlık seçimine az bir süre kala adaylar tonlarını sertleştirdi. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump’ın Cadılar Bayramı için yayınlanan videosu sosyal medyanın gündemine oturdu. Videoda Trump’ın rakibi Biden’ın görüntüleri kullanılıyor ve ‘halkın oylarıyla bu zombiyi Beyaz Saray’dan uzak tutabileceği’ mesajı veriliyor.
77 yaşındaki Biden’ın görüntülerinin kolaj yapıldığı videoda, Biden’ın bir zombi olduğu ima edilirken, “Sizin yardımınızla zombilerin yükselişini önleyebiliriz” gibi ifadeler yer alıyor. Bununla birlikte Kovid-19’u atlatan ve testleri nefatif çıkan Donald Trump ile First Lady Melania, Beyaz Saray’da çocuklara Cadılar Bayramı partisi verdi. Partide çiftin benzerleri olarak yer alan çocuklarsa dikkat çekti.
Biden eleştirdi
Öte yandan Biden ise Trump’a yönelttiği suçlamalarda dilini sertleştirdi. Biden seçime sayılı günler kala özellikle Kovid-19 salgını ve Trump yönetiminin salgını ele alış biçimiyle ilgili ilgili sert eleştiriler yöneltti. Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows’un ‘salgını kontrol etmeyeceğiz’ şeklindeki açıklamasını eleştiren Biden, Trump yönetiminin temel görevi olan Amerikan halkını koruma görevinden vazgeçtiğini kaydetti.