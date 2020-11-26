26.11.2020 - 17:02 | | DHA
Avustralya’da banyoya giren dev piton korkuttu
Avustralya’da bir ailenin banyosuna camdan giren 2,5 metre uzunluğundaki piton, ortalığı birbirine kattı.
Olay, Avustralya’nın batısındaki Tallebudgera bölgesinde meydana geldi. Bir yılan yakalayıcısının sosyal medya paylaşımında, 2,5 metrelik bir pitonun, banyo penceresinden girerek içerideki kozmetik ve süs eşyalarını dağıttı.
Dev pitonun yakalanmasının ardından paylaşılan fotoğraflarda, kozmetik ve süs eşyalarının dağıldığı görüldü. Yılanı yakalayan Mitch adlı kişi, sosyal medyada paylaştığı gönderide, pitonun gece banyoya girdiğini ve çıkardığı gürültü ile aileyi uyandırdığını söyledi.
Aile bireyleri yılanı yakalayan Mitch'in yaptığı paylaşıma “Teşekkürler Mitch! Hızır gibi yetiştin! Çok güzel bir yılan ama biraz ürkütücü” yorumunu yazdı.
Trafik magandası copla saldırdıKocaeli'nin Gebze ilçesinde, özel halk otobüsü sürücüsüne, önünde aniden durduğu için korna çaldığı otomobilin sürücüsü plastik copla saldırdı. Halk otobüsü sürücüsü darp raporu alarak şikayetçi olurken, polis kaçan kimliği belirsiz otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.