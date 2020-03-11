Avustralya’da küçük uçak düştü: 5 ölü

Avustralya'nın Queensland eyaletinin kuzeyinde küçük bir uçak düştü. Uçakta bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Uçağın enkazının Quintell plajı yakınlarında bulunduğu açıklandı. 2 saatlik arama sonucu uçağın enkazına ulaşıldığı bildirildi.

Avustralya Deniz Kuvvetleri'nden iki helikopter ve bir kurtarma jeti, uçağı arayan acil servislere katılarak düşen uçağın enkazının bulunmasını hızlandırdı. Uçakta hükumet çalışanlarının bulunduğu belirtiliyor.