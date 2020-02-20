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20.02.2020 - 15:34 | | İHA

Avustralya’da tren raydan çıktı: 2 ölü

Avustralya’da 160 yolcusu bulunan treninin raydan çıkması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Avustralya’da tren raydan çıktı: 2 ölü

Avustralya'da Sydney’den Melbourne'e giden yolcu treni Wallan kasabası yakınlarında raydan çıktı. 160 yolcusu bulunan trende 2 kişinin hayatını kaybettiği, yaralıların olduğu açıklandı. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edilirken polis trende sıkışan yolcular olduğunu belirtti. Raylardan çıkarak devrilen trende kaç kişinin yaralandığı ise henüz bilinmiyor.

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