Avustralya’da tren raydan çıktı: 2 ölü

Avustralya'da Sydney’den Melbourne'e giden yolcu treni Wallan kasabası yakınlarında raydan çıktı. 160 yolcusu bulunan trende 2 kişinin hayatını kaybettiği, yaralıların olduğu açıklandı. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edilirken polis trende sıkışan yolcular olduğunu belirtti. Raylardan çıkarak devrilen trende kaç kişinin yaralandığı ise henüz bilinmiyor.