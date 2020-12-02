MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Azerbaycan 10 Kasım'ı 'Zafer Günü' ilan etti
ABONE OL
02.12.2020 - 13:21 | | AA

Azerbaycan 10 Kasım'ı 'Zafer Günü' ilan etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın yenilgisini kabul eden bildiriye imza attığı 10 Kasım tarihini "Zafer Günü" ilan etti.

Azerbaycan 10 Kasım'ı 'Zafer Günü' ilan etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, 10 Kasım tarihinin "Zafer Günü" ilan edilmesi ve bu günün her yıl kutlanılması yönünde karar aldı.

Aliyev ayrıca Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için yürüttüğü operasyonun başladığı gün olan 27 Eylül'ü de şehitleri "Anma Günü" olarak belirledi.

Azerbaycan ordusunun 44 gün süren operasyonunda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmişti.

Ermenistan, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya 10 Kasım'da imza atmıştı.

Bakü'de askeri geçit töreni düzenlenecek

Bakü'de, Azerbaycan ordusunun elde ettiği zafer dolayısıyla askeri geçit töreni gerçekleştirilecek.

Başkentteki ünlü Azadlık Meydanı'nda düzenlenecek törende Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusundan ele geçirdiği zırhlı araçlar ve diğer silahlar sergilenecek. Törenin tarihi konusunda henüz resmi açıklama yapılmadı.

Türkiye'nin en doğusuna, en yüksek rakımlı RES kurulduTürkiye'nin en doğusunda, en yüksek rakımlı Rüzgâr Enerji Santrali (RES) Van'ın Gevaş ilçesine kuruldu. Gevaş ilçesinde yaklaşık 2 bin 900 rakımda kurulan 53,2 megavatlık RES ile 50 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Engelli dostu' profesör hayatını engelli çocuklara adadı!

'Engelli dostu' profesör hayatını engelli çocuklara adadı!

Asgari ücrete zam! 3 bin 159 lira ve...

Asgari ücrete zam! 3 bin 159 lira ve...

Pek çok filmde de yer almıştı! Arecibo çöktü

Pek çok filmde de yer almıştı! Arecibo çöktü

Tarlada buldu, 100 bin TL'ye satılığa çıkardı

Tarlada buldu, 100 bin TL'ye satılığa çıkardı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet