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28.09.2020 - 22:38 | | AA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ sorununun, Ermenistan ordusunun işgal altındaki topraklardan derhal, koşulsuz ve tam olarak çekilmesini talep eden ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları temelinde çözülmesi gerektiğini söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

 

Aliyev, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, Guterres'e Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı düzenlediği saldırılarla ilgili bilgi verdi.

Aliyev, saldırılarda asker ve sivil can kayıpları yaşadıklarını bildirerek, Azerbaycan'ın savunma amacıyla karşı saldırıya geçtiğini kaydetti.

Ermenistan yönetiminin müzakere sürecini bilinçli şekilde bozduğunu, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın "Dağlık Karabağ Ermenistan'dır" yönündeki açıklamasının sürece ciddi darbe vurduğunu belirten Aliyev, şunları söyledi:

"Dağlık Karabağ sorunu, yalnızca uluslararası hukuk kuralları ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü çerçevesinde, Ermenistan ordusunun işgal altındaki topraklardan derhal, koşulsuz ve tam olarak çekilmesini talep eden ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde çözülmelidir."

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