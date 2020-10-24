24.10.2020 - 15:07 | | AA
Azerbaycan Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü
Dağlık Karabağ savaşının yirmi yedinci gününde çok önemli bir gelişme yaşandı, Gubadlı'daki cephe hattında ilerleyen Ermenistan jeti hava savunma sistemleri tarafından vuruldu.
Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğü bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephenin Gubadlı istikametinde Ermenistan'a ait bir savaş uçağının düşürüldüğü ifade edildi.
Azerbaycan hava savunma güçlerince vurulduğu belirtilen uçağın türü konusunda bilgi verilmedi.