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30.10.2020 - 09:55 | | AA

Azerbaycan, Ermenistan'a ait Smerç füze sistemini imha etti

Azerbaycan ordusu, ülkenin Berde kentindeki sivilleri hedef alan Ermenistan'a ait Smerç füze sistemini imha etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, Smerç füze sisteminin nokta atışıyla imha edildiği görülüyor.

Bakanlık, füze sisteminin imha edildiği zamanın da dün yerel saatle 15.18 olduğu bilgisini aktardı.

Ermenistan ordusunun cepheden 60 kilometre mesafedeki Berde kentine misket bombalı Smerç füzeleriyle 27-28 Ekim'de düzenlediği saldırılarda 25 sivil yaşamını yitirmiş, 70'ten fazla kişi yaralanmıştı.

    At koşturur gibi motosiklet sürdü...O anlar kameradaBursa’da "at koşturur" gibi motor süren bir kişi trafikteki bir başka kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler binlerce kişi tarafından beğenildi.
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