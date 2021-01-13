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13.01.2021 - 16:36 |

Azerbaycan, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da verdiği hasarı hesaplamaya başladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, uluslararası şirketlerin yardımıyla, işgalden kurtarılan bölgelere Ermenistan'ın verdiği hasarı hesaplamaya başladıklarını belirterek, "Bu da bize, saldırgan Ermenistan devletini uluslararası mahkemelere vermemize olanak sağlayacaktır." dedi.

Azerbaycan, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da verdiği hasarı hesaplamaya başladı

Aliyev, Azerbaycan'da temaslarda bulunan İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO) Genel Direktörü Salim el-Malik'i kabul etti.

Kabulde konuşan Aliyev, Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı topraklarda neredeyse her şeyin Ermenilerce tamamen yok edildiğini, bunun da o bölgelerden Azerbaycan kültürünün izlerini silmek amacıyla yapıldığını kaydetti.

Aliyev, işgalden kurtarılan bölgelere Ermenilerin verdiği hasarı hesaplama sürecine başladıklarını ifade ederek, "Tanınmış uluslararası şirketlerin yardımıyla maddi, kültürel, manevi ve çevresel zarar kapsamlı bir şekilde hesaplanacak ve bu da saldırgan Ermenistan devletini uluslararası mahkemelere vermemize olanak sağlayacaktır." diye konuştu.

Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu dönemde yıktığı camilerden de bahseden Aliyev, "Ermeniler 70 camimizi yıktı. Fakat biz hepsini yeniden yapacağız." dedi.

ISESCO Genel Direktörü Malik de Azerbaycan'ın zafer sevincini paylaştıklarını belirterek, "Sizin zaferiniz ISESCO'nun zaferinin bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Dün işgalden kurtarılan bölgeleri ziyaret ettiklerini ve orada daha önce hiç görmedikleri faciayı gözleriyle gördüklerini dile getiren Malik, "Tamamen yıkılmış bir şehirle karşılaştık. Bu tamamen insanlık dışı bir eylemdir ve hiçbir boyuta sığmıyor. Bu insanlığa karşı bir suçtur." ifadesini kullandı.

Görüşme sonrasında Malik, Aliyev'e tarihi kılıç hediye etti.

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