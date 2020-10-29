MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerine kayıp verdirmeye devam ediyor
ABONE OL
29.10.2020 - 10:06 | | AA

Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerine kayıp verdirmeye devam ediyor

Azerbaycan ordusunun, ateşkese rağmen cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi.

Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerine kayıp verdirmeye devam ediyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların ağırlıklı olarak cephenin Hocavend, Fuzuli ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.

Cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 2 T-72 tankı, 2 Grad füze sistemi, 14 farklı tipte topu, birkaç karakol ve 6 otomobilin imha edildiği ve çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Cephenin, Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.

TIR'ın dorsesinde 210 kaçak göçmen yakalandıVan’ın Erciş ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan TIR'ın dorsesinde yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 210 kaçak göçmen yakalandı. TIR şoförü gözaltına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Polis çareyi böyle buldu! Araçları iterek yolu açtı

Polis çareyi böyle buldu! Araçları iterek yolu açtı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

29 Ekim fotoğrafları ve görselleri! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resimli sözleri ve en güzel mesajları...

29 Ekim fotoğrafları ve görselleri! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resimli sözleri ve en güzel mesajları...

Sıradaki Haber