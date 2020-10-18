Azerbaycan ordusu Ermenistan'Ä±n bir Ä°HA'sÄ±nÄ± düÅŸürdü!
Azerbaycan ordusunun, geÃ§ici insani ateÅŸkesi ihlal eden Ermenistan'Ä±n bir insansÄ±z hava aracÄ±nÄ± (Ä°HA) dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. Azerbaycan, Ermeni gÃ¼Ã§lerinin AÄŸdam bÃ¶lgesine saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirirken, Ermenistan Ã¶zel gÃ¼Ã§lerinin, Azerbaycan ordusunun karÅŸÄ±sÄ±nda siperlerden geri Ã§ekildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.Â
Azerbaycan ordusunun, geÃ§ici insani ateÅŸkesi ihlal eden Ermenistan'Ä±n bir insansÄ±z hava aracÄ±nÄ± (Ä°HA) dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.Â
Azerbaycan Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, yerel saatle 13.00 civarÄ±nda, iÅŸgalden kurtarÄ±lmÄ±ÅŸ Horadiz kasabasÄ± istikametinde uÃ§an Ermenistan Ä°HA'sÄ±nÄ±n, Azerbaycan hava savunma unsurlarÄ±nca imha edildiÄŸi belirtildi.Â
Ermenistan ve Azerbaycan, DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ'daki Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n insani amaÃ§lÄ± geÃ§ici ÅŸekilde durdurulmasÄ±nÄ± konusunda anlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. AteÅŸkes yerel saatle 00.00'da yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmiÅŸti.Â
Azerbaycan ordusu, ateÅŸkese uymayan Ermenistan'Ä±n bir Ä°HA'sÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼.Â
ERMENÄ°STAN AZERBAYCAN TOPRAKLARINA SALDIRDI
Azerbaycan Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, Ermenistan SilahlÄ± Kuvvetlerinin AÄŸdam bÃ¶lgesi topraklarÄ±na ateÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â
Ermenistan ve Azerbaycan, DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ'daki Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n insani amaÃ§lÄ± geÃ§ici ÅŸekilde durdurulmasÄ±nÄ± konusunda anlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.
'Ã–ZEL KUVVETLER GERÄ° Ã‡EKÄ°LÄ°YOR'
Azerbaycan Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ermenistan'a ait mevzilerde son kuvvet olarak savaÅŸan Ermenistan Ã¶zel gÃ¼Ã§lerinin, Azerbaycan ordusunun karÅŸÄ±sÄ±nda siperlerden geri Ã§ekildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.Â
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