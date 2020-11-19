MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın boşalttığı Ağdam'a yerleşiyor
ABONE OL
19.11.2020 - 17:22 | | AA

Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın boşalttığı Ağdam'a yerleşiyor

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması gereği, Ermenistan güçleri ve bazı köylere sonradan yerleştirilen Ermeni nüfus Ağdam'ı terk ediyor, bölgeye Azerbaycan ordusu yerleşiyor.

Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın boşalttığı Ağdam'a yerleşiyor

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Azerbaycan ordusuna ait zırhlı araçların Ağdam'a doğru hareket ettiği, yol kenarındaki Azerbaycanlıların da askerlere tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulunduğu yer alıyor.

Bu arada, Ağdam bölgesinden çekilmeye devam eden Ermenistan ordusu, kullandığı karakol, bina ve kontrol noktalarını ateşe verdi.

Cephe hattının Azerbaycan'ın kontrolü altındaki bölgelerden çekilen görüntülerde, Ermenistan ordusunun bulunduğu mevzilerden dumanların yükseldiği görülüyor.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ krizine ilişkin anlaşmaya göre, Ermenistan güçlerinin Ağdam ilini 20 Kasım'da tamamen terk etmesi gerekiyor.

Ağdam ilinin yaklaşık yüzde 77'lik kısmı 1993'te Ermenistan ordusu tarafından işgal edilmişti. İşgal nedeniyle yaklaşık 200 bin Azerbaycanlı doğduğu topakları terk etmek zorunda kalmıştı.

İşgal döneminde Ermenilerce yağmalanan ve yıkılan Ağdam kent merkezi ve köylerinin çoğu harabe ve ıssız durumdan kurtulup eski günlerine kavuşmayı bekliyor.

Şişli’de silahlı kavgada gözünü kaybeden genç şarkıcı dehşet anlarını anlattıŞişli’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada maganda kurşunuyla gözünü kaybeden şarkıcı Şahan Dinç dehşet anlarını anlattı. Dinç, “Dışarıdan kavga sesleri çok yüksek gelince bende bir camı açıp bakıyım derken silahlar ateşlenmeye başladı. Kafamdan vurulduğumu anladım. Kurşunlardan biri kafama denk gelmişti. Hastanede saatlerce acılar içerisinde çok bekledim” dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

RTÜK'ten 'sosyal medya' açıklaması: Sadece kendilerini bağlar

RTÜK'ten 'sosyal medya' açıklaması: Sadece kendilerini bağlar

Araba sahiplerini ilgilendiriyor! Yüzde 25 indirim ve...

Araba sahiplerini ilgilendiriyor! Yüzde 25 indirim ve...

Trump'ın kararı ABD’yi karıştırdı

Trump'ın kararı ABD’yi karıştırdı

Süper Loto çekiliş sonuçları için heyecan dorukta! Süper Loto canlı yayın çekilişi 21:30'da...

Süper Loto çekiliş sonuçları için heyecan dorukta! Süper Loto canlı yayın çekilişi 21:30'da...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet