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18.08.2020 - 13:04 | | İHA

Azerbaycan’da kafe ve restoranlar yeniden açıldı

Azerbaycan’da koronavirüs salgınına yönelik alınan kısıtlamalar kapsamında 13 şehirde kapalı olan restoran ve kafeler bugün yeniden açıldı.

Azerbaycan’da kafe ve restoranlar yeniden açıldı

Azerbaycan'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik getirilen kısıtlamaların kademeli olarak hafifletilmesi devam ediyor. Covid-19 kısıtlamalarını hafifletilmesi süreci kapsamında Bakü, Sumqayıt, Gence, Yevlah, Masallı, Celilabad, Mingeçevir, Abşeron, Berde, Salyan, Haçmaz, Goranboy, Göygöl'de restoran ve kafeler yeniden açıldı. Bu kapsamda restoranlar, kafeler ve çay bahçeleri yerel saatle 09.00-22.00 arasında açık havada hizmet verebilecek.

Personeller, maske ve eldiven kullanarak müşterilere hizmet verecek. Kurallar kapsamında kafe ve restoranlar kapalı alanlarda müşteri kabul edemeyecek, girişler, çıkışlar, masalar ve kasa gibi yerlere dezenfektanlar yerleştirilecek ve her müşteriden sonra masalar dezenfekte edilecek. Karar kapsamında 6 kişiden fazla müşteri bir masada oturamayacak ve masalar arası mesafe en az 2 metre olacak. Belirlenen kurallara uyulmaması halde ise cezai yaptırım uygulanacak.

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