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08.11.2020 - 13:59 | | AA

Azerbaycan'ın Şuşa'yı işgalden kurtarması sevinçle karşılandı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentinin işgalden kurtarıldığını açıklaması cephe hattında sevinçle karşılandı.

Azerbaycan'ın Şuşa'yı işgalden kurtarması sevinçle karşılandı
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Fuzuli'de, Azerbaycan kuvvetlerinin yanı sıra basın mensupları ve  vatandaşların da bulunduğu çok sayıda kişi, Aliyev'in Şuşa kentinin işgalden  kurtarıldığını açıklamasını alkışlayarak kutladı.

Askeri personel ve basın mensupları da cep telefonlarından takip  ettikleri konuşma sırasında "Şuşa" şeklinde sloganlar attı.

Askeri personelden bazılarının gözyaşı döktüğü görüldü.

Şuşa'nın işgalden kurtarılması, şehirde zaman zaman havaya ateş açarak  da kutlandı.

 

 

Son dakika...Azerbaycan ordusu Şuşa'yı işgalden kurtardı!Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentinin işgalden kurtarıldığını açıklaması cephe hattında sevinçle karşılandı.
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