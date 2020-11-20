AzerbaycanlÄ±lar, AÄŸdam'Ä±n iÅŸgalden kurtuluÅŸunu kutluyor
AzerbaycanlÄ±lar, 27 yÄ±l Ermenistan'Ä±n esaretinde kalan AÄŸdam bÃ¶lgesinin iÅŸgalden kurtarÄ±lmasÄ±nÄ± kutlamak ve ÅŸehitleri anmak iÃ§in BakÃ¼ Åžehitler HÄ±yabanÄ±'na akÄ±n etti.Â
Â
Azerbaycan ordusunun AÄŸdam'a girmesinin ardÄ±ndan AzerbaycanlÄ±lar, ellerinde TÃ¼rk ve Azerbaycan bayraklarÄ±yla Åžehitler HÄ±yabanÄ±'na ziyarette bulundu.
Burada birbirini kutlayan vatandaÅŸlar, Azerbaycan Milli MarÅŸÄ±'nÄ± okudu, sloganlar atarak sevinÃ§ gÃ¶sterisinde bulundu.
Ziyarete gelen AÄŸdamlÄ±lar da ata yurtlarÄ±nÄ±n iÅŸgalden kurtarÄ±lmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla sevinÃ§ gÃ¶zyaÅŸlarÄ± dÃ¶ktÃ¼.
AÄŸdamlÄ± Abbasov Ceyhun, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "YÄ±llar sonra KarabaÄŸ topraÄŸÄ± iÅŸgalden kurtuldu. Allah'a ÅŸÃ¼kÃ¼rler olsun. BeklediÄŸimiz gÃ¼n nihayet geldi. Her zaman yanÄ±mÄ±zda olan TÃ¼rkiye'ye teÅŸekkÃ¼r ediyorum. BugÃ¼nÃ¼ hiÃ§bir zaman unutmayacaÄŸÄ±m." dedi.
Rahip SÃ¼leymanlÄ± isimli AÄŸdam sakini de "DualarÄ±mÄ±z kabul oldu. Bu bize Allah'Ä±n lÃ¼tfu. HalkÄ±n dayanÄ±ÅŸmasÄ± sayesinde topraklarÄ±mÄ±z kurtuldu.
Åžehitlerimize rahmet olsun. DuygularÄ±mÄ± sÃ¶zle ifade edemiyorum. Sevincim aÅŸÄ±p taÅŸÄ±yor. Sonsuz bir mutluluk yaÅŸÄ±yoruz." ifadelerini kullandÄ±.
AÄŸdamlÄ± Rahman HÃ¼seyinov ise hayatÄ±nÄ±n en mutlu gÃ¼nÃ¼nÃ¼ yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. BugÃ¼ne kadar AÄŸdam hasretiyle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten HÃ¼seyinov, Azerbaycan askerlerine teÅŸekkÃ¼r etti.
Aysema Abdullayeva da "GÃ¶zÃ¼mÃ¼z aydÄ±n. CumhurbaÅŸkanÄ±'ndan topraklarÄ±mÄ±za dÃ¶nmemizle ilgili talimat bekliyoruz. Ã‡adÄ±rda da yaÅŸayabilirim orada." diye konuÅŸtu.
ÅžehitliÄŸi ziyaret eden savaÅŸ gazisi Hasan Muzafferli, "GÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak cepheye gitmiÅŸtim. SukavuÅŸan istikametinde yaralandÄ±m. Emeklerimiz boÅŸa gitmediÄŸi iÃ§in Ã§ok mutluyum. TÃ¼m AÄŸdamlÄ±larÄ± kutluyorum." dedi.
Azerbaycan ordusunun 27 EylÃ¼l'de baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ'daki topraklarÄ±nÄ± iÅŸgalden kurtarma operasyonunda elde ettiÄŸi baÅŸarÄ± Ermenistan'Ä± ateÅŸkes imzalamaya mecbur etmiÅŸti.
AteÅŸkes gereÄŸi, Ermeni silahlÄ± gÃ¼Ã§leri 20 KasÄ±m itibarÄ±yla AÄŸdam'dan Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.
Â
Â