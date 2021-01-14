Azil maddesine onay

ABD’de Demokratlar, 6 Ocak’taki Kongre baskınının sorumlusu olarak gördükleri Başkan Donald Trump’ın görevden alınması için harekete geçti. Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamada, Başkan Donald Trump’ın “isyana teşvik” ile suçlandığı azil maddesi kabul edildi.



Temsilciler Meclisi, önceki gün, Başkan Yardımcısı Mike Pence’e, “anayasanın ek 25. maddesi”ni kullanarak Başkan Trump’ı görevden alma çağrısı yapan tasarıyı kabul etti. Temsilciler Meclisi’nin gündemine getirdikleri tasarı ile Demokratlar, Pence’e, “Anayasanın 25. ek maddesini” kullanarak Trump’ı görevden alması çağrısında bulundu. Ancak oylama yapılmadan önce Pence, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’ye bir mektup göndererek, “anayasanın ek 25. maddesini devreye sokmayacağını” zaten bildirdiği için, meclisteki oylama sembolik olmanın ötesinde bir anlam taşımadı. Pence, mektubunda, “25. maddeyi devreye sokmak gibi bir eylemin ülkemizin çıkarına olduğunu ya da anayasa ile uyuştuğunu düşünmüyorum” ifadesini kullanmıştı.



Cumhuriyetçilerden destek



Bunun ardından Demokratlar vakit kaybetmeden Trump’ın görevden azledilmesi için girişime başladı. Temsilciler Meclisi gündemine gelen tasarıda yer alan azil maddesinde Trump, “isyana teşvik” ile suçlandı. Görevden alınması istenen tasarıda Trump, Kongre baskını öncesindeki açıklamaları dolayısıyla yaşanan şiddetten sorumlu tutuldu. Temsilciler Meclisi Genel Kurulu’nda yapılan oylamada Trump’ın “isyana teşvik” ile suçlandığı azil maddesi 197 hayır oyuna karşılık 232 evet oyu ile kabul edildi. Azil maddesine 10 Cumhuriyetçi vekilin de evet oyu vermesi dikkati çekti. Böylece ABD’nin 45. Başkanı Trump, ülke tarihinde “görevden alınması istemiyle iki kez suçlanan ilk başkan” olarak kayıtlara geçti.



Aday olamayacak



Azil sürecinin sonunda Senato’da Trump hakkında oylama yapılacak. Senato’nun ise 19 Ocak’tan önce azil konusunu görüşmek için toplanmayı planlamadığı açıklandı. Böylece azil davasının Biden’ın göreve başlamasının ardından da süreceği kesinleşmiş oldu. Trump, devir teslim tarihinden sonra, ‘eski başkan’ olarak azledilirse, bir daha ABD Başkanlığı için aday olamayacak ve 2024 seçimlerine katılamayacak. Öte yandan New York Times’ın haberine göre Cumhuriyetçilerin grup başkanı Mitch McConnell artık ABD Başkanı’nın azledilmesi taraftarı. Başkan’ın azli hak edecek suçlar işlediği kanaatine varan Senatör’ün çevresine görevden alma sürecinin Donald Trump’ı partiden uzaklaştırmak için de fırsat olarak gördüğünü söylediği iddia ediliyor.



Ulusal Muhafızlar Kongre’de sabahladı

Devir teslim töreninin gerçekleşeceği 20 Ocak’ta beklenen eylemler nedeniyle başkent Washington DC’ye sevk edilen Ulusal Muhafızlar Kongre’de sabahladı. Kongre’yi korumakla görevli binlerce askeri görevli, binanın içinde yerlerde uyudu. Öte yandan geçen hafta yaşanan olayların ardından Kongre girişine tarihinde ilk kez metal dedektörleri yerleştirilirken, bomba timlerinin salonda arama yaptıkları görüldü. Washington Bölge Mahkemesi Başsavcı Vekili Sherwin, geçen haftaki baskın sonrası Kongre’de iki el yapımı patlayıcı cihaz bulduklarını belirterek “Bunlar gerçek cihazlardı. İçinde patlayıcılar vardı. Zamanlayıcıları vardı. Neden patlamadıklarını bilmiyoruz” açıklamasını yapmıştı.

‘Tansiyonu düşürelim’

ABD Başkanı Trump, Joe Biden’ın yemin töreni öncesi ABD halkına “tansiyonu düşürme ve sinirlerine hakim olma” çağrısı yaptı. Destekçilerine seslenen Trump, “Ortada şiddet, kanunların çiğnendiği eylemler ve her türlü Vandallık olmaması konusunda uyarıyorum” ifadesini kullandı.





İlk azil sürecinde ne yaşandı?

Trump hakkında Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy’den askeri yardım karşılığında eski Başkan Yardımcısı ve Demokrat başkan aday adayı Joe Biden ile ilgili yolsuzluk soruşturması açmasını istediği iddiaları nedeniyle azil soruşturması başlatılmıştı. Senato’da yapılan ilk oylamada, 48 Senatör Trump hakkındaki görevini kötüye kullanma suçlanmasının suçlu bulunması gerektiği yönünde oy kullanırken, 52 Senatör ise buna karşı çıkmıştı. Cumhuriyetçi Parti’den herhangi bir fire verilmemişti. Ancak bu sefer Cumhuriyetçi Parti içinde firelerin olabileceği ve Trump’ın azledilmesi yönünde bir kararın çıkabileceği ifade ediliyor.

Avrupa, Pompeo ile görüşmek istemedi!

ABD’de yaşanan Kongre baskının ardından özellikle Avrupa’nın Trump yönetimine tepkisi sert olmuştu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da bu tepkiden nasibini aldı. Reuters, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun planlanan son Avrupa ziyaretinin Lüksemburg ayağının AB liderlerinin kendisiyle görüşmeyi reddetmesi sebebiyle iptal edildiğini duyurdu.



Dışişleri Bakanlığı, 11 Ocak’ta Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun 13 Ocak’ta Brüksel’e iki günlük bir ziyarette bulunacağını ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Belçikalı bakanlarla görüşme gerçekleştireceğini duyurmuştu. Ancak, planlanan ziyaretin Lüksemburg ayağının Avrupa Birliği (AB) liderlerinin kendisiyle görüşmeyi reddetmesi sebebiyle iptal edildiği iddia edildi. Liderler, Kongre baskınından sorumlu tuttuğu Trump yönetiminden herhangi bir yetkiliye görüşmek istemediğini duyurdu.