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23.11.2020 - 12:01 | | AA

Aziz Sancar'dan Ermenistan'ın saldırısında ebeveynlerini kaybeden Hatice'ye yardımı

ABD'de yaşayan Nobel Ödüllü Türk Bilim İnsanı Aziz Sancar, Ermenistan'ın balistik füzelerle Gence kentine düzenlediği saldırıda ebeveynlerini kaybeden Hatice Şahnezerova'nın eğitimi için maddi yardımda bulundu.

Aziz Sancar'dan Ermenistan'ın saldırısında ebeveynlerini kaybeden Hatice'ye yardımı

Azerbaycan Devlet Haber Ajansında (AZERTAC) yer alan habere göre Sancar'ın, Azerbaycan'ın Gence kentine Ermenistan tarafından atılan füzelerle ilgili haberlerden etkilendiğini, savaşta mağdur olan çocukların eğitimi için fonların kurulmasının faydalı olabileceğini önerdiği belirtildi.

Haberde, ABD'de yaşayan Nobel Ödüllü Türk Bilim İnsanı Aziz Sancar'ın, Ermenistan'ın 17 Ekim'de Gence'ye düzenlediği füze saldırısında anne ve babasını kaybeden 3 yaşındaki Hatice'nin eğitimi için açılan hesaba bağışta bulunduğu bildirildi.

Dağlık Karabağ'da çatışmalar devam ederken Ermenistan, Gence'ye 2 kez füze saldırısı düzenlenmiş, bu saldırılarda 26 sivil yaşamını yitirmişti.

17 Ekim'deki saldırıda Hatice enkazdan kurtarılmış, annesi, babası ve 1,5 yaşındaki kız kardeşi ise hayatını kaybetmişti.

 

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