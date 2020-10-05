Bağdat Uluslararası Havalimanı ve Yeşil Bölge yakınlarında roketli saldırı

Irak Başbakanlığı'na bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, Bağdat Uluslararası Havalimanı etrafına 2 katyuşa roketi düştüğü duyuruldu.
Roketlerin herhangi bir hasara yol açmadığı belirtilirken, aynı saatte hükümet konakları ve yabancı misyonların bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge yakınlarına da başka bir roket düştüğü bildirildi.
Irak’ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu bölgeleri hedef alan saldırılarda artış yaşandı.
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