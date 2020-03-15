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15.03.2020 - 23:29 | | AA

Bağdat’ta corona virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, yeni tip coronavirüs (covid-19) nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bağdat’ta corona virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

 

İstifa eden ancak yeni başbakanın henüz belirlenememesi nedeniyle görevi sürdüren Başbakan Adil Abdulmehdi başkanlığında toplanan Koronavirüsle Mücadele Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'a karşı alınan önlemler çerçevesinde Bağdat’ta 17-23 Mart tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Irak'ta tüm uçak seferleri de 24 Mart’a kadar iptal edildi.

Bağdat Valiliği, Kovid-19 nedeniyle resmi kurumların salıdan perşembeye kadar kapalı olacağını açıklamıştı.

Alınan önlemler kapsamında, Kerkük, Salahaddin ve Kerbela'da da yarından itibaren üç gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, il sınırları da ziyaretçilere kapatılmıştı.

Vaka 124'e yükseldi

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs tespit edilenlerin sayısının 124’e yükseldiğini duyurdu.

Irak'ta koronavirüs tedbirleriBağdat’ta koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
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