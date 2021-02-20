Başbakan havalimanında unutulan oyuncağın sahibini bulmak için çağrı yaptı

Yeni Zelanda Başbakanı, bir havalimanında unutulan oyuncak tavşanın sahiplerinin izini sürmek için halka çağrıda bulundu.

Jacinda Ardern, oyuncak tavşan Hamilton Havalimanı personeli tarafından kendisine teslim edildikten sonra, binlerce sosyal medya takipçisini tavşan "Wink"i ailesiyle yeniden bir araya getirmeye yardım etmeye çağırdı.

Perşembe günü Facebook'ta tavşanı tutarken çekilmiş bir özçekimini paylaşan Ardern şunları yazdı:

"Bu sabah Hamilton'a indim ve havalimanı ekibi, birkaç toplantı için toplantı odalarını kullanmama izin verme kibarlığını gösterdi.

Ayrılırken beni bu küçük tavşancıkla tanıştırdılar. 28 Ocak'ta havalimanında bulunmuş ve o zamandan beri sahibini arıyorlar!

Sanırım hayatında bir ufaklık olan herkes bu değerli şeylerin ne kadar önemli olabileceğini bilir, bu yüzden belki 'wink'in kime ait olduğunu bulmamıza yardım edebilirsiniz. (Not: Havalimanında yaşamaya başladığından beri "wink"in yalnızca bir isim, güvenlik ceketi, maske ve kimlik aldığını düşünüyorum... umarım bu, tanınmasını engellemez!)"

Hamilton Havalimanı ertesi gün, oyuncağın sahibinin izini sürmeyi başardığını ifade eden "fena halde heyecan verici" bir güncelleme yaptı.

Havalimanından bir sözcü Facebook'ta şunları yazdı:

"Wink'in ailesini bulduk!!! Wink, doğduğundan beri ona sahip olan küçük Beauen'e ait ve adı da Nu Nu!! Yarın daha fazla haberle geri döneceğiz; Beauen'in annesi, sabah ona haber vermek için sabırsızlanıyor!!! Herkese teşekkürler. Wink'in maceraları için ne harika bir son!!!"

Ardern, koronavirüs pandemisinin başlangıcında, çocukları Paskalya Tavşanı ve Diş Perisinin hâlâ "önemli işçiler" olarak kabul edildiğine yeniden inandırdığı için övgü almıştı.

Kaynak: Independent Türkçe